Desde Qatar, Carlos Antonio Vélez le deja un mensaje a Pedro Castillo: “La Constitución se respeta”

Carlos Antonio Vélez no solo destaca por sus comentarios en torno a los deportes, sino que de vez en cuando, en Twitter o su columna radial, opina de política. Este 7 de diciembre no fue la excepción y expresó su opinión acerca de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú.

El analista deportivo, recientemente homenajeado en Qatar por su labor periodística cubriendo la Copa Mundo, publicó un corto pero contundente mensaje que suma cientos de ‘me gusta’, aunque ningún comentario, dado que desactivó esta opción.

“¡Felicitaciones al pueblo peruano! La Constitución se respeta”, escribió en Twitter.

Felicitaciones al pueblo Peruano! La constitución se respeta!!!!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 7, 2022

Castillo fue destituido de su cargo apenas minutos después de que ordenara disolver el Congreso de la República y reorganizar sistema de administración de justicia, una decisión tomada como dictatorial, lo que representó el abandono de algunos miembros de su Gobierno y el rechazo de las Fuerzas Armadas

Tanta polémica suscitó el anuncio de Pedro Castillo que la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, quien horas después lo reemplazó como mandataria, comentó: “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, emitieron un comunicado para explicar por qué le dieron la espalda.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el Artículo 134 de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento”, señala el documento.

Homenaje en Qatar

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez fue homenajeado por la Fifa, organización que rige el fútbol a nivel mundial y que le reconoció su trayectoria como analista y comentarista en diferentes citas mundialistas.

El nacido en Manizales recibió el galardón luego de la intervención del presidente del ente rector del fútbol, Gianni Infantino, quien destacó la labor de varios periodistas que han dedicado gran parte de su vida al registro de ocho o más copas del mundo.

El presidente de la Fifa no escatimó elogios para el grupo de comunicadores homenajeados, entre el cual se encontraba el analista colombiano de 69 años con amplia trayectoria en radio, televisión, medios escritos y, ahora, en el entorno digital.

“Los envidio y seguro, millones de fanáticos los envidia, porque algunos de ustedes han participado cubriendo ocho mundiales o más y, por eso, ustedes reciben este reconocimiento”, dijo Infantino.

A su turno, Vélez resaltó la labor de los otros colegas que junto a él fueron homenajeados y aseguró que su vida se la debe al fútbol y que pese a su gran experiencia analizando este deporte, sigue aprendiendo en cada cita mundialista a la que asiste.

Son 12 Mundiales y la pelota sigue rodando. Por primera vez la @fifaworldcup_es consideró q somos parte de la historia. Con varios compañeros de profesión, algunos ilustres representantes del periodismo Colombiano, disfrutamos del reconocimiento! pic.twitter.com/sI173Zsfc3 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 29, 2022

“Aquí hay leyendas del periodismo, verdaderamente, y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol”, dijo.

Vélez, ya se había mostrado por la oportunidad que le ha dado la vida de decir presente en los mundiales, cinco de ellos en los que participó la Selección Colombia, que en esta ocasión no consiguió la hazaña.

“Es mi decimosegunda aventura en Copas del Mundo, Dios mediante, ya tengo, con este, 18 mundiales ‘en el lomo’; 6 juveniles, 12 de mayores desde el 78 hasta la fecha. Gracias a Dios, ‘lo bailado’ nunca me lo van a quitar, por si acaso. Ha sido un regalo divino, no tengo más qué pedir y este Mundial número 12, lo voy a disfrutar”, dijo en Planeta Fútbol.