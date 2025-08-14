Desplazado de Néstor Lorenzo debutó en club y técnico lo llenó de elogios: “Tremendo”

Jorge Carrascal es un jugador que ha logrado tener procesos de Selección Colombia en el último tiempo rumbo al Mundial United 2026.

Para Néstor Lorenzo hasta la Copa América de los Estados Unidos fue parte importante, pero después de ello ha sido algo relegado de su lugar como primer cambio o titular.

Es más, en uno de los recientes juegos que se llevó a cabo en las eliminatorias fue llevado a la tribuna sin poder ni siquiera estar de recambio.

A los pocos días en su vuelta a Europa, donde militaba hasta hace unas semanas, tuvo una destacada actuación con doblete de anotaciones.

Hace un par de días fue fichado por Flamengo, de Brasil, donde el pasado miércoles tuvo su debut en la Copa Libertadores.

Apenas con 19 minutos en campo, el volante fue capaz de ganarse los elogios de su entrenador, Filipe Luis.

Rafael Carrascal tuvo su estreno en Fluminense por Copa Libertadores | Foto: Getty Images

En rueda de prensa el estratega se extendió en palabras hacia el talento que espera recuperar protagonismo en Selección Colombia.

“Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía y terminó desplazándose un poco más de la posición que habíamos planeado inicialmente para él”, dijo de los minutos que vio tener a Carrascal.

De cara al futuro le auguró que se acople para conseguir títulos juntos: “Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla, y lo estaremos desarrollando para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años”.

A su vez, el brasileño dijo que podrá ser recambio de otro importante del Mengao: “Carrascal encaja perfectamente en la misma posición que Arrascaeta“.

“También me ha dejado claro que puede jugar por fuera, tanto por la derecha como por la izquierda. El jugador se mueve donde se siente cómodo en el campo”, resaltó sobre la versatilidad de Carrasca.

“Acaba de llegar, ha estado en un estado de forma tremendo y casi no ha tenido tiempo de adaptarse. Solo ha entrenado una semana, y no tengo ninguna duda de que mejorará, se entenderá muy bien con sus compañeros y podrá conectar lo mejor posible”, completó del volante de 27 años.

‘Fla’ encamina la serie de Libertadores

Bruno Henrique, marcó este miércoles el gol del triunfo 1-0 de Flamengo ante Internacional de Porto Alegre en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el estreno en el torneo de refuerzos rubro-negros como Jorginho, Emerson Royal o Samuel Lino.

Protagonista en los títulos del club carioca en esta competición en 2019 y 2022, el atacante anotó de cabeza en el minuto 28 al aprovechar un córner servido por Luiz Araújo en el Maracaná, frente a más de 68.000 espectadores, uno de ellos el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Octavos de final de Copa Libertadores 2025 | Foto: Getty Images

La pelota quieta trajo el premio merecido al Mengão con la diana de Bruno Henrique. Fue el vigésimo gol del delantero con la camiseta del club más popular de Brasil en el torneo continental, pero el primero en la actual edición.

El propio atacante estuvo cerca de ampliar diferencias en el 42, aunque su remate raso se perdió por la última línea.

“Creamos muchas ocasiones, pero infelizmente solo conseguimos hacer un gol”, analizó Filipe Luís.