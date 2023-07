“Dios me dio una segunda oportunidad”, dice Egan Bernal al confesar que pensó retirarse del ciclismo

SEMANA: ¿Qué significa volver al Tour de Francia después de tres años y un accidente tan grave?

Egan Bernal: Estoy muy contento de volver al Tour y ansioso por la competencia. Es la carrera que todo ciclista quiere hacer. Cuando decidimos volver a competir, debía tener una motivación muy grande para levantarme todas las mañanas y sin importar si llovía o no para entrenar. No es una carrera fácil de ganar y ni siquiera de terminar, lo sé porque de tres que corrí no pude terminar una.

SEMANA: ¿Cómo se encuentra física y mentalmente?

E.B.: Muy bien y contento. Igualmente, este año ha sido de altibajos por la caída que tuve en San Juan y que no me dejó entrenar por casi un mes. A mitad de temporada tuve que parar y a partir de ahí construir poco a poco. Voy a llegar con una buena forma al Tour y espero ir creciendo durante la carrera. Me siento tranquilo con lo que he hecho hasta el momento. Mentalmente, pensaba que si me hubieran dicho que iba a volver a competir en un Tour de Francia no me lo hubiera creído. Fue la carrera que me hizo crecer como deportista, la que me cambió la vida y estar acá sí que es especial.

El 24 de enero de 2022 la vida de Egan Bernal se partió en dos. Ese día tuvo un accidente que casi le cuesta la vida y tuvo que hacer los mayores esfuerzos para salir adelante. - Foto: AFP

SEMANA: ¿Vio muy lejos la posibilidad de regresar a una grande?

E.B.: Ni lo pensaba. De hecho, pensaba en no volver a competir. Hubo un día que hablamos de eso con mi familia y nos preguntamos si valía la pena volver o era mejor retirarme y dedicarme a algo distinto. El hecho de correr un Tour de Francia lo veíamos muy lejano. Un día dije: “No quiero vivir con miedo o arrastrar toda mi vida ese accidente”, así que me enfoqué en competir. El Tour ha sido la carrera que ha estado presente día a día en mi mente. Es la carrera más grande del mundo. No sé si vuelva a ganar o a mi mejor nivel, pero es la competencia que me motiva y por la que pienso siempre en levantarme.

SEMANA: Entonces, ¿este Tour es más especial?

E.B.: Sin la ayuda de muchas personas no hubiera podido estar donde estoy. El más valiente, más fuerte y más poderoso necesita la ayuda de alguien más. En mi caso, desde los enfermeros que me ayudaron en el hospital con bastante paciencia, en noches larguísimas, hasta mi familia, amigos, mi novia y todo el equipo. Los doctores en Colombia son increíbles, en Europa quedan asombrados por el trabajo que hicieron y no pueden creer cómo manejaron la situación. Estaré pensando en ellos en cada etapa y durante todo el recorrido, porque gracias a ellos es que estoy donde estoy.

SEMANA: Para una carrera de tres semanas, ¿cuál es el mayor esfuerzo físico?

E.B.: Salí del hospital y no era persona. Estaba muy flaco, no tenía nada de músculo, no podía mover la pierna derecha y la sentía como un palo. Han sido etapas. La primera fue de rehabilitación, activar músculos, aprender a lavarme la boca, comer, hacer cosas básicas para una vida normal. Trabajé en Europa con un fisio para ganar fuerza en la pierna, pero la parte más dura ha sido no solo montar en bici durante horas, sino ser ciclista y rendir.

SEMANA: ¿Un milagro?

E.B.: Dios me dio una segunda oportunidad. Creo en Dios y por algo me pasó lo que me pasó y estoy donde estoy. Con mi familia tenemos muchas noches de reflexión y una de las cosas que puedo hacer es ayudar a inspirar a mucha gente sobre la existencia de las segundas oportunidades. Si uno se lo propone, puede lograr cosas increíbles. Quién iba a pensar que después de un año y medio estaría acá compitiendo en la carrera más grande del mundo y con el equipo más grande del mundo.

Egan Bernal tuvo un 95 por ciento de probabilidades de quedar cuadripléjico y hasta de perder la vida. - Foto: aFP

SEMANA: ¿Qué es lo que más le agradece a la vida después del accidente?

E.B.: El saber y ser más consciente de vivir cada segundo, cada momento pensando en que uno tiene que agradecer los pequeños instantes con los que amas, valorar el tiempo. Eso ha cambiado bastante mi vida. Me doy cuenta de lo afortunado que soy, de tener una vida, una segunda oportunidad y compartirla con mi familia.

SEMANA: ¿Cómo enfrentó al mismo tiempo el cáncer de su mamá?

E.B.: Se nos juntaron muchas cosas, pero mi mamá es de las personas más fuertes que conozco. Es mi inspiración y creo que desde que yo era muy niño quería que mi mamá se sintiera orgullosa de mí y, por eso, quería ganar carreras. La veía con esa figura de fortaleza, la misma que ha tenido toda la vida y está teniendo en su proceso. Así afrontó mi caída y también su cáncer. No es fácil ver a un hijo en ese estado, perder su seno y afrontar las quimioterapias.

SEMANA: ¿Qué tan lejos está del nivel que quiere alcanzar?

E.B.: Me preguntan por el resultado que quiero y con qué estaría contento. No sé si el cuerpo me dará para ganar una etapa. Los colombianos nos acostumbramos a que si no es un podio no sirve, pero un top diez sería bueno en un Tour. No sé qué resultado pueda sacar de la carrera. En estas últimas dos semanas, estoy haciendo buenos entrenamientos y números, no tan lejanos a los que tenía en buen nivel y antes de la caída. Me ilusiono, pero, al mismo tiempo, sé que un entrenamiento no es igual a una carrera. Mi entrenador dice que no se trata de números, sino del carácter. Será una experiencia diferente para mí, siempre voy con el objetivo del podio o ganarla.

SEMANA: ¿Es la primera vez que llega a una grande sin tanta presión?

E.B.: Es diferente. Tengo mucha ilusión, pero no siento esa presión como cuando uno sabe que está en una forma muy buena y va a ir a ganar. La presión a veces es buena para ponerte alerta, incluso, a lo que comes y tomas. A veces es necesaria para un buen resultado, pero en este momento no voy con el objetivo de ganar la carrera y eso cambia un poco, estoy más tranquilo y me tocará tratar de salvar la primera semana de las caídas. El Tour es extremadamente estresante en la primera semana.

Egan Bernal ha venido en un acelerado proceso en el que ha superado lo sucedido con el accidente. - Foto: Getty Images

SEMANA: Daniel Felipe Martínez será líder. ¿Le produce más seguridad?

E.B.: Dani es un gran deportista y mejor persona. Es uno de los corredores más fuertes del mundo, campeón nacional de crono por muchos años y uno de los talentos más grandes de Colombia. Tiene mucha clase, lo hará muy bien. Sería bueno devolverle el favor.

SEMANA: Rigo, Chaves y Tejada también van al Tour. ¿Cómo los ve?

E.B.: Con Chaves he corrido bastante esta temporada y se le ve muy bien, estamos volviendo a ver el Chaves que nos dio tantas alegrías hace unos años. Rigo es un personaje. Siempre llega bien al Tour, lo conoce muy bien y sabe qué hacer en esta carrera. Y Harold hizo las cosas bien en el Tour de Suiza.

SEMANA: ¿A qué colombiano ve como el mejor ciclista actualmente?

E.B.: Difícil porque no ha habido un ciclista que sea constante, que es lo más complicado. Hacerlo bien en una carrera es muy difícil. Pero hay mucho talento. Sabemos que el ciclismo colombiano ha dado muchas alegrías a nivel mundial.

SEMANA: Rigo se mostró preocupado por el futuro del ciclismo. ¿Usted también?

E.B.: Es muy cíclico. No creo que se acabe la época de gloria en el ciclismo de Colombia. Le ha pasado a Francia e Italia, países que toda la vida han tenido la cultura muy arraigada. Si tuviéramos más apoyo, oportunidades para sacar a los pelaos de Colombia a que se formen en Europa desde pequeños, tendríamos más. No podemos esperar a que todos los años tengamos a alguien que vaya a ganar un Tour.

Egan Bernal dice que se siente en forma para estar en el Tour de Francia, pero que no siente la presión de oportunidades anteriores. - Foto: (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

SEMANA: Nairo vive una situación complicada. ¿Le diría algo?

E.B.: Nairo sabe el respeto que tengo hacia él. Es uno de los corredores más grandes que ha tenido Colombia, un referente. Obviamente, está en una situación complicada, pero está mostrando por qué es Nairo Quintana. La fuerza mental de no querer rendirse, de demostrar que todavía sigue montando en bici, le ilusiona ponerse un número en la espalda, lo que no es fácil después de las carreras y guerras que ha tenido. Ojalá que todo salga muy bien y consiga equipo para que siga montando en bicicleta y termine su carrera deportiva en la forma que quiere, porque se lo merece.

SEMANA: ¿Qué les dice a los que lo atacaron por sus pensamientos políticos?

E.B.: Lo único que uno desea es lo mejor para el presidente del país, es el que la gente eligió. Solo espero que sepa gobernar con sabiduría, porque es muy complicado. Quedan tres años y que lo haga de la mejor forma.