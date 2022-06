Dura competencia para Falcao: el fichaje de renombre que pretende el Rayo Vallecano

Falcao García está camino a cumplir su primer año en la disciplina del Rayo Vallecano, equipo que le abrió las puertas en septiembre del año pasado después de una salida tormentosa de Galatasaray.

A pesar de que las lesiones lo afectaron en la segunda parte de la temporada, el delantero colombiano cumplió con seis anotaciones en total, ayudando al objetivo de mantener la categoría por un año más.

Actualmente, el Tigre se encuentra disfrutando de sus vacaciones en familia, mientras en las oficinas del cuadro madrileño se preparan para afrontar el mercado de verano con la intención de conformar un equipo fuerte bajo las órdenes del técnico Andoni Iraola, quien estuvo en los planes del Athletic Club, pero prefirió continuar su proceso en Vallecas.

Para Iraola, lo principal es mantener la columna vertebral de la plantilla y luego sí contemplar opciones para potenciar las posiciones clave. “Tenemos que mejorar la plantilla, sin duda. Todos los equipos lo van a hacer y nosotros intentaremos acertar más que los demás. Dentro de nuestras posibilidades tenemos que ir al máximo de lo que podamos y eso es algo muy importante”, señaló.

Andoni Iraola dando indicaciones a Falcao en el Santiago Bernabéu - Foto: Getty Images

No es un secreto que el Rayo no tiene la capacidad de hacer grandes inversiones, pero haber convencido a Falcao les da un plus para ilusionar a sus hinchas con buenos refuerzos para la próxima campaña. Dentro de esas necesidades que ha identificado el cuerpo técnico está justamente la falta de gol, esa que los puso en aprietos para salvar la categoría cuando el colombiano estaba lesionado y sus delanteros no terminaban de encontrar la manera de marcar.

Las opciones de momento son pocas, pues hasta ahora el mercado no se ha abierto y no tienen muchos indicios de jugadores que pudieran aportar al proyecto, sin embargo, hay un experimentado que se encuentra libre y ha sido buscado en un par de ocasiones por la dirigencia.

Se trata de Diego Costa, el brasileño nacionalizado español que se hizo conocido con la camiseta del Atlético de Madrid por la misma que Falcao tomó la decisión de irse al Mónaco. El Lagarto se encuentra libre desde principio de año tras dar por terminado su contrato con el Atlético Mineiro de Brasil y hasta ahora no ha definido su futuro.

El problema es que el Rayo no es el único equipo español que le sigue la pista, pues Getafe entró recientemente en la conversación y podría ser una opción más atractiva al ser considerado como el delantero titular, algo que en el Rayo tendría que entrar a discutir justamente con Radamel.

Lo positivo de este movimiento es que Falcao y Costa ya saben lo que es jugar juntos. En el Atlético compartieron la responsabilidad de los goles que les delegaba Diego Simeone y unos años después se volvieron a encontrar en el Chelsea, sin mucho protagonismo para ambos, situación que los obligó a separar definitivamente sus caminos.

Además de los dos equipos españoles, al experimentado delantero de origen brasileño también lo siguen equipos de Asia y el medio oriente, aspecto que complica cualquier negociación y mucho más si los pretendientes son Rayo y Getafe, que difícilmente puedan entrar en puestos europeos.

Costa tendrá poco más de dos meses para decidir cuál será su próximo destino, pero por lo pronto continuará entrenando por su cuenta para mantener la condición física hasta el momento que llegue la oportunidad de volver a las canchas. En la larga trayectoria de El Lagarto aparecen clubes como el Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid e incluso el propio Rayo Vallecano, con el que jugó cedido durante 6 meses en el año 2012.