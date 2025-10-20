Echan leña al caso de Alexéi Rojas y César Torres en Colombia Sub-20 tras el Mundial: “recibe plata”

Al interior de la Selección Colombia Sub-20 ha detonado una diferencia de respuestas entre el entrenador César Torres y el portero, Alexéi Rojas, que generó tensión.

Esto estuvo relacionado con la no utilización del portero colombo inglés en ningún partido de la cita orbital que se jugó en Chile.

Ante las dudas generadas, el técnico decidió dar respuesta a los señalamientos que le habían caído en su contra.

Para Torres el titular en la Colombia Sub-20 tiene nombre; "después está Rojas". | Foto: Getty Images

“Acá hay un arquero titular (Jordan García) que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado […]”, apuntó el DT.

“El único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”, argumentó de manera pública.

Ante esto se vino la respuesta de la contraparte. Rojas salió también a dar claridad -desde su perspectiva- a lo que había dicho Torres.

Alexéi defiende su proceso

“En las últimas 24 horas han circulado unas palabras sobre las dudas si es que yo formo parte del plantel profesional del Arsenal o no”, empezó.

“Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional del Arsenal, fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la Selección pensando en este Mundial”, resolvió sobre los rumores que se generaron.

“Yo ahora me devuelvo al Arsenal para estar en el primer equipo, para seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores jugadores y técnicos del mundo y seguir ayudando al equipo para que sigamos por más”, sumó.

Alexéi Rojas bajo las órdenes del entrenador, Mikel Arteta, en Arsenal | Foto: Arsenal FC via Getty Images

“Yo soy un miembro muy firme de ese plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho”, contó de su proceso con los Gunners.

“Recibe plata“

Dicho cruce de versiones generó que se diera todo un debate entre la prensa deportiva nacional. Uno que echó leña al fuego en las últimas horas fue Jaime Dinas, en el programa, Frente a Frente.

De acuerdo al periodista del Valle del Cauca, el padre del arquero Rojas lanza acusaciones hacia el entrenador que tiene a cargo a su hijo.

“El papá de Alexei Rojas es un irresponsable. En las tribunas se la pasa diciendo que César Torres recibe plata para que su hijo no juegue”, reveló Dinas.

Adicional a eso, dio a conocer que en algún momento intervino para que el padre de Rojas no acabara a los golpes.

“Yo evité que una persona golpeara a Fernando Rojas, padre de Alexei Rojas, en Talca, durante el Sudamericano sub 20”, sumó.

Ahí no paró lo dicho por Dinas; fue mucho más allá cuando dio su opinión sobre las declaraciones del entrenador de la Sub-20.

📡 #EnVivo "El papá de Alexei Rojas es un irresponsable. En las tribunas se la pasa diciendo que César Torres recibe plata para que su hijo no juegue"



🎙️ Jaime Dinas @JaimeDinas en el #FrenteAFrente



🔊 El programa, en vivo, aquí https://t.co/BSXyiiMwPA pic.twitter.com/DO2yxUBujB — ColombiaSports.net (@colombiasports) October 20, 2025

“Las declaraciones de César Torres en el Mundial sub 20 fueron incluso suaves. Pensé que iba a ser mucho más contundente en el tema de Alexei Rojas”, aseveró.

Y para terminar, el comunicador dijo que debería pensar en sacar a Rojas del proceso para no generar mal ambiente.

“La mejor manera de solucionar un problema es evitarlo. César Torres no debió llamar a Alexei Rojas si la situación estaba complicada desde el Sudamericano”, terminó.

Papá de Rojas lo defiende

En medio de la Copa Mundo que se llevó a cabo en Chile, Fernando Rojas resaltó a su hijo asi: “Tiene un futuro muy brillante”.

"YO SÉ QUE ÉL SERÁ UNO DE LOS MEJORES 10 PORTEROS DEL MUNDO EN UNOS AÑOS"



🗣️ Fernando Rojas, padre del portero de Arsenal y la Selección Colombia Sub-20, se refirió a su hijo Alexéi Rojas.#DSPORTSNoticiasLite



🎙️ @SigfreGomez pic.twitter.com/rvpM1MoyG6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) October 17, 2025

Además de eso, lanzó una ambiciosa afirmación: “Con toda la experiencia que tengo de más de 16 años (...) yo sé que a Alexéi llegará a ser uno de los mejores 10 arqueros del mundo”.