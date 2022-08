Edwin Cardona vive calvario en Argentina, apartado en Racing por esta razón

No parece haber día tranquilo en el presente de Edwin Cardona con Racing en Argentina, el colombiano desde su llegada a Avellaneda en el inicio del presente año ha ido y venido entre las lesiones, suplencia y en muy pocas ocasiones confianza para la titularidad en la ‘Academia’.

Aunque parece que desde el club todavía confían en él voces autorizadas como, Rubén Capria, mánager del equipo quien recientemente dijo: “Nadie duda de su talento y confiamos plenamente en él, pero la decisión siempre es del director técnico sobre quién juega y quién no”, hay otras situaciones que complican al colombiano y lo ponen en el ojo del huracán, tras haberse convertido en una de las contrataciones más caras de la institución pero sin el rendimiento esperado.

El colombiano no ha logrado los mejores resultados en su temporada con Racing. - Foto: Getty Images

Para infortunio del volante creativo, durante este martes -9 de agosto- recibió una noticia que parece no ser nada favorable para su presente, y fue la informada desde Argentina en donde varios medios relatan que el cafetero fue apartado de la práctica matutina por los servicios médicos del club, quienes decidieron aconsejarle a Cardona guardar reposo en su domicilio, tras evidenciar en él un cuadro gripal, lo que le impediría estar a plenitud de condiciones.

Bajo este panorama y otras situaciones el futbolista colombiano vive su día a día en Argentina, sin continuidad, con la prensa agobiando para molestarlo y un sin fin de versiones que apuntan a que debería salir del Racing, pero que reiteradamente él ha tenido que salir a desmentir en múltiples ocasiones, siendo la más reciente a mediados del mes pasado cuando despejó dudas de una posible salida de regreso a Colombia.

#Racing Un ausente en el entrenamiento



Edwin Cardona no estuvo presente en el entrenamiento de esta mañana debido a un cuadro gripal. Sí bien se presentó el cuerpo medico le recomendó reposo.



Su evolución en la semana condicionará su presencia el domingo. pic.twitter.com/2oA69Zxxas — Ignacio Raposo (@PochoRaposo) August 9, 2022

En su momento, la versión que llegó a manos de SEMANA fue confirmada horas más tarde por el propio implicado, que decidió hacer un live en Instagram para aclarar su futuro en Racing y desmentir que Nacional lo haya contactado para plantear una posible negociación.

“La verdad me molestó lo que dijeron hoy”, arrancó el volante, mientras en los comentarios las banderas verdiblancas se hacían presentes. “Nacional es el club del que soy hincha y nunca lo voy a negar. Son el club que me dio a conocer y nunca le voy a cerrar las puertas”, dijo.

A pesar de ese cariño que sigue vigente, Cardona aseguró que “nadie se comunicó de Nacional para llevarme” y mucho menos está pensando en salir de Argentina, como indicó una información de la prensa argentina. “De acá (Racing), nadie me ha comunicado que están inconformes”, agregó.

“De mi parte nadie se comunicó conmigo para dejar Racing. Nunca he pensado en irme de Racing. Vine aquí por un sueño, una ilusión y al equipo le está yendo bien. Somos 25 o 30 jugadores y todos tenemos los mismos chances”, subrayó el jugador en sus redes sociales aclarando las dudas que surgieron a raíz de las pocas oportunidades que ha venido teniendo por decisión técnica de Fernando Gago.

Edwin Cardona: "No le cierro las puertas a Nacional, pero no es cierto que se comunicaron para llevarme y tampoco que en Racing estén inconformes conmigo" pic.twitter.com/GPvawNurqO — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) July 13, 2022

Cardona incluso acepta que su rendimiento no ha cumplido con las expectativas, pero espera cumplir con las exigencias de la hinchada cuando tenga la oportunidad de saltar al campo de juego. “La gente que me ha criticado tiene su derecho, pero somos humanos. Siempre le echan la culpa al jugador. Dicen que soy indisciplinado y no soy profesional. Me la banco”, sentenció.

Por lo menos ahora la posibilidad de salir está prácticamente descartada, pero en Argentina aseguran que la directiva de la Academia no descarta buscarle equipo en diciembre.