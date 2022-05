El cruce de versiones sobre la millonaria suma que recibió Osorio para salir de América

Ya han pasado alrededor de dos meses desde que Juan Carlos Osorio dejó las toldas del América de Cali tras los malos resultados. El risaraldense salió por la puerta de atrás luego de fracasar en la liga colombiana y la Copa Sudamericana, torneo en el que salió en primera ronda a manos de Independiente Medellín.

Sin embargo, su salida no fue nada fácil y más para la directiva del cuadro escarlata, la cual se tuvo que bajar de un buen dinero para prescindir de los servicios del estratega colombiano, dado que, aún tenía un contrato vigente hasta el año 2023.

En varias oportunidades el máximo accionista, Tulio Alberto Gómez, reveló que la salida de Osorio los “dejó pelados”, y que tuvo que pagar alrededor de “1.000 millones”, por su salida y de paso darle entrada al brasileño Alexandre Guimaraes.

Ahora bien, en las últimas horas, se confirmó que dicha suma no se dio así, pues el risaraldense habría salido por 850 millones, una cómoda suma ajustada a los términos de su contrato. Así lo reveló Directv Sports. “A Osorio SOLO le pagaron 850 millones de pesos para rescindirle su contrato en el América, lo que equivale a un 40 % del 100 % de lo que restaba del acuerdo inicial (15 meses)”.

💰 A Osorio SOLO le pagaron 850 millones de pesos para rescindirle su contrato en el América, lo que equivale a un 40 % del 100 % de lo que restaba del acuerdo inicial (15 meses).



¡NO fueron 1.200 millones como dijo Tulio Gómez!



🎙️ @diegosaviola10 con documentos en mano. pic.twitter.com/knPmB9WBcS — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) May 6, 2022

Ante esta revelación, SEMANA buscó directamente al empresario del cuadro escarlata, el cual desmintió por completo dicha información y de paso asegurándole a este medio que el estratega “salió por mucho más, tuvimos que pagar seis meses de indemnización”.

A su vez, Gómez declaró que el cuerpo técnico del América ganaba 200 millones mensuales, lo que traduce en esos seis meses de indemnización en un total de 1.200 millones.

Juan Carlos Osorio dejará el cargo antes de cumplir el año como DT de América - Foto: Dimayor

Gómez echa la culpa del fracaso a Osorio

A Juan Carlos Osorio no solo se le criticó su pasó por los escarlatas por las permanentes eliminaciones de todos los torneos que disputó y por no encontrar nunca un equipo competitivo, sino que también se le reprocha que contrató bastantes jugadores que no dieron nunca resultado en el equipo, así como también los que decidió que no llegaran al equipo.

Según Gómez, fueron varios los jugadores reconocidos y estrellas del fútbol colombiano que finalmente no llegaron al América por decisión del entonces entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio. Entre ellos, uno de los más recordados es Hugo Rodallega.

El propio delantero confirmó varias veces que su sueño era jugar en los ‘diablos rojos’, pero cuando parecía que todos los caminos conducían a que “Hugol” por fin pudiera firmar con los ‘escarlatas’, el técnico Osorio decidió que por edad no podría llegar al equipo, un hecho que indignó al futbolista, quien lo manifestó en varios medios de comunicación luego de irse a jugar al Bahía de Brasil.

Otro jugador que estuvo a punto de llegar y que siempre se ha destacado por su talento tanto en el fútbol colombiano, como en el internacional, incluso siendo importante con la Selección Colombia y siendo mundialista en Brasil 2014, es Teófilo Gutiérrez.

El barranquillero salió inesperadamente del Junior, equipo del cual es hincha e ídolo, lo que puso en consideración que estuviera cerca de llegar a varios equipos. Y según lo manifestado por Tulio Gómez, América estuvo muy interesado en contratar al jugador, pero recibió la negativa del entrenador y por eso finalmente no se dio el fichaje. Teo terminó siendo contratado por el Deportivo Cali, equipo donde fue campeón en 2021 y se consolidó como referente y capitán del equipo verdiblanco.

“Él es un jugador muy conflictivo, pero hay que tenerlo en el equipo de uno y no en el rival (...) ¿Se imaginan a Rodallega, Adrián Ramos y Teo Gutiérrez? Los hubiéramos tenido, pero si tengo un técnico que no me recibe a ese jugador, no se puede hacer nada. Yo los quería a ambos, porque mire lo que están haciendo”, dijo Tulio Gómez en una entrevista con el periodista vallecaucano ‘El Petiso’ Arango.