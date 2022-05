Entre lágrimas, Luis Suárez deja el Atlético de Madrid en un homenaje más emotivo que en Barcelona

Se fue de Barcelona, para muchos, de manera inmerecida y maltratado. De hecho, el mismo Luis Suárez aceptó que lo irrespetaron, lo llamaron viejo. “Se me despreció”, dijo a los medios internacionales.

Al Atlético de Madrid llegó con un contrato de dos años. El equipo colchonero le abrió la puerta y el clic fue inmediato.

En su primera temporada anotó 21 goles en más de dos mil minutos jugados. Con sus goles sumó 21 puntos claves para obtener la Liga 2020- 21.

Le otorgaron el Trofeo Alfredo Di Stéfano, que entrega el periódico deportivo Marca anualmente al mejor jugador de la primera división de España.

Sin embargo, esas cifras fueron cayendo y para la última temporada en La Liga jugó 1830 minutos y anotó solo 11 goles. En la Copa del Rey sumó más minutos que el año anterior. 92 en la actual, 19 en la pasada, pero solo se reportó una vez en la red contraria.

En la Uefa Champions League, enfrentó al Oporto, Manchester City, Liverpool y Milán, únicamente marcándole una vez al equipo italiano. Por eso fue perdiendo la titularidad en el equipo de Diego Pablo Simeone.

Los aficionados en el Wanda Metropolitano, tras conocer la noticia de la salida del uruguayo, movieron en redes sociales el #UnaPlacaParaSuárezy el delantero les agradeció el cariño.

“Muchas gracias a todos por el cariño y el apoyo de SIEMPRE. Les agradezco mucho el # de corazon”, dijo en su Twitter oficial.

Su caso es muy parecido al de Falcao García. El colombiano es sin duda una leyenda rojiblanca, pero no está en el Paseo a los pies del Metropolitano por no haber sumado cien partidos. El tigre se quedó en 91. Suárez, que llegó en el verano de 2020, logró 79.

Para el duelo contra el Sevilla, los asistentes al Wanda Metropolitano le demostraron su aprecio. Corría el minuto 64 del juego y ´el cholo´, decidió sacar a Suárez del terreno de juego para darle paso al brasilero Matheus Cunha.

La explosión de aplausos no se hizo esperar, sus compañeros afectivamente lo abrazaron, su técnico también y el ´pistolero´ se sentó en el banco a llorar. En la tribuna una enorme pancarta que decía. “Gracias Lucho por hacernos campeones”.

“Yo tuve una charla con Luis a mediados de noviembre, dura, larga y sincera. Y las dos partes pudimos hablar de lo que veía hacia delante del presente y lo que nos tocaba para competir y lo que íbamos a necesitar de él. De verdad que, de ese día hasta hoy, cada uno en su lugar, cada uno respeto lo que íbamos a hacer. Agradecido por su temporada, tremenda. Sigue siendo el goleador de nuestro equipo. Con la gente que se compromete de la manera en la que se comportó Luis, siempre chapeau”, dijo Diego Pablo Simeone antes del último juego de local.

Al final del encuentro, el uruguayo y el mexicano Héctor Herrera que también dejará el club, recibieron pasillo de honor, camisetas con su número enmarcado y la firma de los compañeros, placas, abrazos, aplausos y para Suárez una ovación aturdidora que lo hizo emocionar al punto de volver a derramar lágrimas. Sus hijos también estuvieron visiblemente emocionados.

“Les agradezco a todos los hinchas del Atlético, a toda la gente del staff y quienes trabajan día a día que es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. Eso jamás me lo voy a olvidar. A los compañeros que me abrieron las puertas en un momento complicado. Tenía que devolvérselo en la cancha, me entregué un 200 por ciento a un club que me abrió las puertas. Tanto yo y mi familia siempre estaremos agradecidos y siempre habrá un hincha del Atlético, porque los llevamos en el corazón”, dijo al finalizar el encuentro Luis Suárez.

Sevilla, Aston Villa, Ajax, Fenerbahce, Inter de Miami o un regreso al club culé, son las especulaciones que se manejan en el futuro de Luis Suárez.