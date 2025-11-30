Espectacular póster de la Bundesliga en homenaje a Luis Díaz tras el show ante St. Pauli: “Impecable”

Nuevamente, Luis Díaz le da la vuelta al mundo. El volante colombiano sigue cautivando los corazones y las mentes de los futboleros en el planeta.

Desde la Bundesliga, una de las mejores ligas del mundo, y con la camiseta del Bayern Múnich, considerado uno de los grandes de Europa, hace historia y fecha tras fecha expone su magia con goles, asistencias e influencia en el ataque.

Además de la prensa alemana, que no duda y lo coloca como la gran figura de la fecha del fin de semana, la misma Bundesliga le hizo un homenaje en las redes sociales con un espectacular póster que ya suma más de 70 mil ‘me gusta’ en la red social Instagram. Un trabajo desde el departamento de diseño y unas pocas palabras para describir la calidad de Lucho en el fútbol alemán.

Todo esto pasa luego de que Lucho Díaz marcara gol y asistencia ante el St. Pauli, un rival que sorprendió en el Allianz Arena y que por poco saca un empate que hubiera sido histórico y un impulso para seguir en la pelea por alejarse del descenso en Alemania.

Lastimosamente para ellos, apareció Luis Díaz con un nivel excelso para salvarle la patria al Bayern Múnich, que parecía moribundo en su propia cancha.

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images via AFP

Y es que Luis Díaz demostró su magia en momentos claves del partido, que no fueron más que golpes anímicos a la mentalidad del St. Pauli, que comenzó ganando en el Allianz Arena, pero que se aferraba al 1-1 como fuera.

Al término del primer tiempo, Lucho se inventó un pase desde el suelo que desvió a su marcador, que creía había vencido al guajiro. Ese toque le dio la pelota a Raphael Guerreiro, quien sacó un envenenado remate que empató el compromiso.

El póster que le dedicó la Bundesliga a Luis Díaz

Tras un primer tiempo muy pálido del Bayern, le tocó esperar hasta el minuto 90+3 para que Luis Díaz nuevamente le salvara y le diera la ventaja para sumar los tres puntos.

De cabeza, tras un centro desde la derecha, el guajiro colocó el 2-1, lo que apagó por completo al St. Pauli, que vio cómo su esfuerzo defensivo se le iba directo al abismo en el final. Por si fuera poco, la inspiración de Lucho impulsó a que Nicolás Jackson marcara el 3-1 definitivo segundos después.

Es por eso que la Bundesliga le dedicó un lindo póster a Lucho con el Allianz Arena de fondo. Se ve una mezcla de varias celebraciones, incluido el homenaje a Diogo Jota.

En el copy, las palabras fueron directas, suficiente para rebosar de ‘likes’ la red social: “Flawless from Luis ‘Lucho’ Díaz”, acompañado de emojis de estrella, la bandera de Colombia y el gesto de saludo formal o militar.

Pantallazo Instagram: @bundesliga | Foto: Pantallazo Instagram: @bundesliga