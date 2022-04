“Están meando fuera del tiesto”: Óscar Córdoba fue severo contra los referentes de la Selección Colombia

El histórico arquero no se guardó nada ante el presente de la Tricolor.

Luego de la salida del técnico Reinaldo Rueda, desde la Federación Colombiana de Fútbol se encuentran en la búsqueda del que será el nuevo timonel para las próximas eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Dicho tema ha generado un gran debate, pues aún no se sabe si será colombiano o extranjero.

Ahora bien, la gran discusión que se presentó en los últimos días fue si los jugadores de la Tricolor, por lo menos los referentes, debían inmiscuirse en el tema de la elección del nuevo DT, ante esto, el histórico arquero Óscar Córdoba fue claro y contundente en alzar su voz y asegurar que ninguno están en la capacidad de opinar.

“¿Le vas a preguntar a Falcao cuando está preocupado que si se lesiona, se recupera y demás? ¿O al que está jugando Twitch? ¿Y el que está pensando en que se va a ir a jugar a Catar? ¿Le vas a preguntar a ellos? Si tú me preguntas por los perfiles que hay en esta Selección, yo digo no. ¿Le van a preguntar a Luis Díaz? No porque está en otro lado, está muy biche”, dijo el exgolero de manera severa.

James Rodríguez. - Foto: Getty Images

No obstante, el 10 de la Selección fue el más criticado por parte del exfutbolista de Boca Juniors. Ante su falta de continuidad en Catar y sus constantes lesiones, Córdoba fue fulminante. Nos dijeron que los referentes son Falcao, Cuadrado, Ospina y James. Pero yo veo a James en Twitch, con problemas de que lo quieren sacar de Catar, creen que él tiene cabeza para que dé una opinión sobre el técnico que le gustaría. ¿Quién le preguntaría a él?”, señaló.

El colombiano siguió apoyando su opinión sobre la lejanía de los jugadores con el presente del fútbol colombiano, aprovechando de paso para sacar a la luz algunos hechos que vivió en su paso por la Selección en años anteriores. “A mí me ha tocado vivir mucho el tema de la Federación, equipos, fútbol femenino. Los muchachos ni se dan cuenta que tienen un grupo de jugadoras y no las apoyan. Eso también hace parte de empoderarse de una institución”.

Por último, Córdoba habló de las polémicas palabras de James hace algunos meses, donde manifestó que en la Selección no hay cambio generacional. Ante esto, el exarquero aseguró que los jugadores de ahora no piensan en eso, mientras que ellos si lo hicieron en su época.

“Cuando nosotros nos metimos en la asociación, nos dieron con todo. Cinco o seis pelagatos en Argentina nos armamos para que acá los jugadores tuvieran todos los derechos. Ellos no saben con quién se metieron y nosotros sí. Cada uno puso sus dólares. Hoy en día les pagan a los jugadores la seguridad social y no les hacen contratos a diez años”, manifestó.

Y continuó, “Nosotros sí estábamos pensando en los culicagados que venían detrás. Estos manes están pensando en otra cosa y no, están meando fuera del tiesto. Yo miro el perfil de los jugadores que son insignia y ellos no se calientan lo que pasa con sus colegas aquí en Colombia”.

“Se llenaron de una cantidad de motivos porque son muchachos que facturan como el diablo. Y no es envidia. A mí me duele porque a nosotros nos pisotearon por pedir la seguridad social de otros muchachos. Ahora, cuando los clubes no pagan, se mete el Gobierno con el Ministerio del Deporte. A nosotros nos sacaban por la puerta trasera”, culminó.

Selección Colombia vs Bolivia - Foto: Getty Images

Por lo pronto, desde la Federación han sido bastantes claros con respecto al futuro técnico de la Selección. En su carpeta hay varios nombres, sin embargo, se tomarán el tiempo suficiente para elegir el indicado y así soñar con un nuevo proyecto para llegar a otra cita orbital de fútbol.