Esto dijo Carlos Antonio Vélez por el título de Junior en Liga: le tiró recado al presidente de Dimayor

En la noche del martes, Junior de Barranquilla salió como el gran campeón de Liga BetPlay 2025-II, luego de vencer de forma contundente en la serie final a Deportes Tolima por 4-0.

Fueron atípicos ambos juegos, luego de que el cuadro de Lucas González no estuviera a la altura de lo que era una final. En todos los aspectos se vio superado por las directrices de Alfredo Arias para los suyos.

Entre las reacciones que hubo a la culminación del juego definitivo, una que apareció sumamente rápido fue la de Carlos Antonio Vélez, a quien no le sorprendió el vencedor.

Carlos Antonio Vélez habló de Junior, Tolima, Enamorado y Lucas González Foto: Win Sports y Colprensa

“Sabíamos que iba a pasar y pasó…@cdtolima volvió a hacer la misma”, empezó diciendo en su cuenta de X.

“Salió vigoroso al ataque sin cuidar la espalda. La falta de experiencia de su DT y el folclórico “la mejor defensa es un buen ataque” lo liquidó“, criticó sobre el ambicioso planteamiento de Lucas González.

“La mejor defensa es defender bien… cuando más necesito atacar es cuando mejor debo defender… axioma puntual del juego", y se atrevió a dar cátedra al estratega bogotano.

La dura reacción que tuvo Lucas González por perder la final con Tolima: le da la vuelta al FPC

“En los partidos largos, un resultado condiciona el otro, por eso hay que pensar en 180 y no en 90. Junior lo jugó claro y lo ganó. Por experiencia y por juego”, a su vez, le dio el mérito al campeón, quien parece haber cumplido con todo.

“No llegó a los cuadrangulares como favorito, pero creció con el reto y se impuso”, dijo del trasegar del tiburón.

“Junior fue el mejor de los cuadrangulares y el mejor de la final. En 20 fechas titubeó, pero en el remate y de la mano de un hombre experto como el Profe Arias mejoraron todas sus piezas y el resultado está ahí… ¡Felicidades!“, le destacó al que hoy celebra su estrella 11 en la historia del FPC.

Jugadores y parte del plantel del Junior de Barranquilla levantan el trofeo de campeón de la Liga Colombiana II-2025. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Su recado al presidente de Dimayor

En medio del análisis que le dedicó a la final de Tolima y Junior, también sentó su postura de crítica en contra del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Sacándole los ‘trapitos al sol’, el periodista escribió: “Qué lástima que el presidente de Dimayor no vaya a estar en las dos finales del torneo que regenta”.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor Foto: Catalina Olaya

Al parecer, su malestar estaba directamente relacionado con un viaje del dirigente a Oriente Medio en las últimas horas: “Los trofeos los entregará un delegado por su viaje “urgente y necesario” a Qatar, en donde está mirando cómo premian a los mejores del mundo. (????) ¡Qué nivel!“.

Sin cuadrangulares: Dimayor anunció cambios y el nuevo formato de la Liga BetPlay 2026

Adjuntando una foto de la transmisión, donde se ve que otro es el encargado de entregar el trofeo a Junior, volvió a cuestionar: “Y donde está el piloto? (El presidente) Nsala Malekum Malekum Nsala…. السلام عليكم“.

El mensaje escrito en árabe traduce: “La paz sea con vosotros”, que es una incógnita, pues no tiene contexto sobre por qué lo puso el mencionado Carlos Antonio.