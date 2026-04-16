Flamengo vs. Medellín: hora y TV para ver el partido de Copa Libertadores en el Maracaná

El día para que Independiente Medellín dé el batacazo podría ser este jueves, 16 de abril, ante el todopoderoso brasileño, Flamengo, al cual se mide en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Para los dirigidos por Alejandro Restrepo es uno de los dos partidos más importantes que tendrán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ya resolvieron el debut con un empate ante Estudiantes de La Plata.

Deportivo Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata acabó en empate en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Los brasileños parten como los favoritos, pero no se garantiza que vayan a superar al poderoso. DIM ha mostrado algo de mejoría en sus últimas salidas, que lo llena de ilusión de cara al vistoso partido.

Hasta ahora, el grupo A permanece abierto, con un cuadro argentino que tomó una ventaja parcial a comparación de sus rivales tras vencer a Cusco FC el pasado martes por 2-1 y acumular 4 puntos.

Después vienen en la acomodación Flamengo (3 puntos - 1 PJ), Independiente Medellín (1 punto - 1 PJ) y Cusco FC (0 puntos - 2 PJ).

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Hora y canal para ver en vivo

Flamengo vs. Independiente Medellín

Fecha 2 / Copa Libertadores 2026

Hora: 7:30 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

Así viene el ‘poderoso’

Dos empates y una derrota en los últimos tres partidos es lo que acumula Medellín. En la Liga BetPlay, su más reciente resultado fue la derrota ante Atlético Nacional en el clásico paisa que quedó 2-3.

Previo a ese juego de la liga colombiana fue que debutó con Estudiantes contra el que empató 1-1. Días antes frente a Once Caldas obtuvo el mismo resultado en su visita al estadio Palogrande.

Frank Fabra es el gran referente de un DIM que espera plantarle cara a un ‘Fla’ con una nómina sumamente costosa. De lejos supera a los colombianos al tener un plantel de 219 millones de euros, contra uno que está avaluado por debajo de los 15 millones de euros.

DIM ante el mejor Pedro

Pedro ha recuperado su mejor versión de la mano de Leonardo Jardim. El jueves buscará trasladar a la escena internacional su buen momento en el Brasileirão, cuando el Flamengo enfrente al colombiano Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores.

El centrodelantero firmó el domingo un doblete en la liga brasileña en la victoria 2-1 del equipo rubro-negro en el clásico de Rio de Janeiro ante el Fluminense.

Pedro viene en alza de su nivel con Flamengo. Foto: AP

Ya suma cinco goles, todos con Jardim en el banquillo, y dos asistencias en 10 partidos jugados en la temporada 2026 de la liga brasileña.

“Conocemos a Pedro. Está teniendo el comportamiento que nosotros exigíamos de él y, además, está haciendo goles”, dijo Jardim.

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“Estamos satisfechos con su performance y principalmente con su actitud. Está demostrando que es un jugador completo, importante en la acción defensiva, ofensiva, en la construcción, el apoyo y la finalización”, agregó en rueda de prensa.

El atacante, de 28 años, había tenido diferencias con el anterior DT, Filipe Luís, antes de ganar con él al mando el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025.

*Con información de AFP.