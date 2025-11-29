Suscribirse

Deportes

Fórmula 1: Piastri gana la carrera sprint y aprieta el mundial de pilotos

El Gran Premio de Catar se disputará el domingo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 5:16 p. m.
McLaren driver Oscar Piastri of Australia in action during the second practice for the Formula One Dutch Grand Prix in Zandvoort, Netherlands, Friday, Aug. 29, 2025. (AP Photo/Patrick Post)
Oscar Piastri se impuso en la carrera sprint. | Foto: AP

El piloto australiano Oscar Piatri, que apura sus opciones de ser campeón del mundo de Fórmula 1, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Catar, con sus dos rivales por el título, Lando Norris y Max Verstappen, tercero y cuarto.

Tras este resultado, Norris sigue siendo el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren Piastri y 25 sobre el neerlandés de Red Bull, cuando quedan dos carreras y 50 puntos por repartir en lo que queda de campeonato.

El australiano, que no había vuelto a subir a lo más alto de un podio desde el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Russell, que salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

Contexto: Fórmula 1 GP de Catar 2025: horarios y canal para ver la definición del campeonato mundial

“Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda”, afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. “El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo”, destacó Piastri.

Verstappen, que arrancó más atrás en la parrilla, en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.

Norris, que no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera esprint, sí podría coronarse por primera vez el domingo, siempre que salga de Catar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales.

Contexto: Luto en el automovilismo mundial: murió importante expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Última oportunidad de Verstappen

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, incapaz de plantar batalla durante gran parte del año a los potentes McLaren, ha acelerado en el tramo final del Mundial y se ha reenganchado a la pelea por el título.

Antes del Gran Premio de Catar de este fin de semana, penúltima cita de la temporada, Verstappen se ubica de la tercera plaza de la general con el australiano Oscar Piastri y ambos están a 25 del líder británico Lando Norris.

Max Verstappen piloto de Red Bull Racing
Max Verstappen buscará imponerse en Catar y alargar la sus opciones a la última válida del año. | Foto: AFP

Si el piloto neerlandés no logra imponerse en la carrera del domingo, permitirá que los hombres de McLaren se adueñen del campeonato mundial. De darse esta situación, la edición número 75 de la Fórmula 1 contaría con un campeón inédito, suceso que no ocurre desde el año 202, cuando el hombre de Red Bull se impuso al británico Lewis Hamilton.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Iván Cepeda aseguró que aplicará la Ley de Austeridad Republicana si gana la presidencia: “El gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”

2. Fórmula 1: Piastri gana la carrera sprint y aprieta el mundial de pilotos

3. Familia de colombiana muerta en extrañas circunstancias en Estados Unidos pide ayuda para repatriar sus restos a Ibagué

4. Luis Díaz no se cansa y le da la victoria al Bayern Múnich en la agonía ante St. Pauli: El hombre gol decisivo

5. ¿Irreconocible? Así luce actualmente Hanny Vizcaíno, actriz que dio vida a la pequeña Isabel en ‘Pa’ Quererte’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fórmula 1McLarenGran Premio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.