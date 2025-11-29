Fórmula 1: Piastri gana la carrera sprint y aprieta el mundial de pilotos

El piloto australiano Oscar Piatri, que apura sus opciones de ser campeón del mundo de Fórmula 1, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Catar, con sus dos rivales por el título, Lando Norris y Max Verstappen, tercero y cuarto.

Tras este resultado, Norris sigue siendo el líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren Piastri y 25 sobre el neerlandés de Red Bull, cuando quedan dos carreras y 50 puntos por repartir en lo que queda de campeonato.

El australiano, que no había vuelto a subir a lo más alto de un podio desde el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Russell, que salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

“Solo es el esprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda”, afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. “El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo”, destacó Piastri.

Verstappen, que arrancó más atrás en la parrilla, en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.

Norris, que no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera esprint, sí podría coronarse por primera vez el domingo, siempre que salga de Catar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales.

Última oportunidad de Verstappen

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, incapaz de plantar batalla durante gran parte del año a los potentes McLaren, ha acelerado en el tramo final del Mundial y se ha reenganchado a la pelea por el título.

Antes del Gran Premio de Catar de este fin de semana, penúltima cita de la temporada, Verstappen se ubica de la tercera plaza de la general con el australiano Oscar Piastri y ambos están a 25 del líder británico Lando Norris.

Max Verstappen buscará imponerse en Catar y alargar la sus opciones a la última válida del año. | Foto: AFP

Si el piloto neerlandés no logra imponerse en la carrera del domingo, permitirá que los hombres de McLaren se adueñen del campeonato mundial. De darse esta situación, la edición número 75 de la Fórmula 1 contaría con un campeón inédito, suceso que no ocurre desde el año 202, cuando el hombre de Red Bull se impuso al británico Lewis Hamilton.