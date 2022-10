Gonzalo Higuaín confirma que se retira del fútbol, ¿por qué tomó esa decisión?

La voz entrecortada y muchas bocanadas de aire fueron necesarias para que Gonzalo ‘El Pipita’ Higuaín anunciara su adiós al fútbol. Cuando tuvo la fuerza suficiente, sacó una hoja y empezó a leer.

“Voy a leer algo que escribí en estos días de lo que fue mi carrera y quería contárselos a ustedes y a los que están mirando”, inició diciendo ante los medios y continuó.

“Hoy les quiero contar mi historia, es el momento de comentarles una noticia que vengo procesando y preparando para esta decisión. Llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio”, afirmó.

El argentino y delantero del Inter de Miami anunció este lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste.

“Todo comenzó desde muy pequeño, jugando en mi barrio, en la escuela, en el club Atlético Palermo”, resaltó de sus inicios. Fue allí donde a los diez años lo vieron jugar de River Plate y llegó al equipo millonario e hizo todas las categorías.

“No todo fue fácil, hubo un momento en que jugué poco por ser flaquito y no tan alto. Sentí que me iban a echar del club. Sino era River, lo más probable es que no quería jugar al fútbol”, confesó.

Aunque no ganó títulos con River Plate, en diciembre de 2006, fue traspasado al Real Madrid por 12 millones de euros firmando un contrato por seis años y medio. Tenía 19 años.

“Debes tener respeto, admiración, pero nunca miedo”, confesó que le aconsejó su papá, el mismo que le dio la noticia de su paso al merengue español un día mientras dormía.

Con el Madrid ganó seis títulos y luego por decisión propia y a fines de julio de 2013, se fue al Napoli de Italia que pagó por su transferencia 40 millones de euros y le ofreció un contrato por cinco temporadas con una paga anual de 4,5 millones. Una copa y una supercopa de Italia se unieron a su palmarés.

“Agradecido por el club por como me trataron. Momentos inborrables”, dijo de la escuadra italiana.

Por supuesto, habló de la Selección Argentina, en la que inició desde la categoría Sub 23 pero en la absoluta debutó el 10 de octubre de 2009, en un encuentro ante la selección de Perú que finalizó con marcador 2:1 a favor de la albiceleste rumbo a Sudáfrica 2010.

“Viví los mejores momentos de mi carrera. defender a tu país es una sensación única.”, dijo sobre el equipo nacional en el que estuvo en los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia, además de las Copa Américas de 2011, 2015 y 2016.

En la Juventus, estuvo desde 2016 a cambio de 90 millones de euros y alcanzó cinco títulos.

“Que la Juve quisiera pagar por mí la cláusula, fue increíble. Fueron momentos muy lindos, me sentí un privilegiado. Por Milan y Chelsea fue breve pero me llevo grandes personas”, dijo para cerrar su discurso de las escuadras que defendió. Con el equipo inglés ganó la Liga de Europa de la Uefa.

Le agradeció desde los cocineros, hasta los técnicos, pasando por los hinchas y su familia. Tras 17 años y medio como profesional.

“Siento que el fútbol me dio mucho y me fui dando de mí y más. Llegó el momento de decir adiós”, cerró entre un llanto incontenible, aplausos y muchos abrazos de sus seres queridos y compañeros.

Higuaín comunicó su decisión hace cerca de cuatro meses al Inter de Miami.