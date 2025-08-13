Hasta Hernán Crespo defiende a Edwin Cardona: así lo blinda tras fallar dos penales en Libertadores

Atlético Nacional empató 0-0 con São Paulo, el pasado martes 12 de agosto, por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores 2025. El encuentro se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín, y aunque acabó en tablas, el verde se pudo ir con amplia ventaja.

Prueba de que el marcador no reflejó el desarrollo del partido fue que Edwin Cardona, volante estrella de Atlético Nacional, falló dos penales. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo.

El primer desperdicio de Edwin llegó a los 13′. El volante le pegó fuerte con derecha, con dirección al palo izquierdo del portero Rafael Pires, y el balón salió fuera. Luego, sobre los 68′, Cardona volvió a elegir el mismo lugar, Pires lo acarició y lo otra vez lo envió fuera.

Una gran cantidad de críticas le llovieron a Edwin Cardona, pero el técnico de São Paulo, Hernán Crespo, no cayó en eso. Al contrario, blindó al jugador, con pasado en Selección Colombia, en rueda de prensa.

“Cardona es más que eso” - Hernán Crespo

Hernán Crespo, técnico de São Paulo. | Foto: AGIF via AFP

Primero, Crespo habló de los penales: “De ahí a decirte: ‘nosotros sabíamos que Cardona iba a patear ahí’, no sé, habría que preguntarle al entrenador de arqueros si pasó esa información. Al final, nos fue bien”.

Luego, el argentino se refirió a Cardona: “Pero, raro... es raro que a Cardona le pase una noche así. Nosotros agradecidos, pero bueno, seguramente a Cardona no lo define estos dos penales. Es mucho más que eso”.

Cardona se defiende

Apenas acabó el juego, Edwin Cardona salió a hablar con los medios y tiró un dardo a la prensa deportiva. Admitió que fue un error, pero que seguirá trabajando, tanto él como sus compañeros, para revertir la situación.

“Son cosas que pueden pasar y levantarme, mañana es otro día. Yo por respirar, por ver a mis hijos bien y tener la oportunidad de ir a Guarne a entrenar soy bendecido. Ahora pensar en el día sábado. Sé que lloverán críticas, pero aquí estoy para asumirlas”, dijo.

Además, soltó: “Uno como jugador le duele que la misma prensa colombiana nos vengan a tirar a nosotros, en vez de apoyarnos. No solo a nosotros, sino también a Once Caldas y América porque lo he visto”.

Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores. | Foto: AFP