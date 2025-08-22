Suscribirse

Hinchas de Millonarios hicieron insólita protesta en El Campín. Estas han sido las otras curiosas manifestaciones en el fútbol

Los hinchas de Millonarios se cansaron de los resultados de su equipo y decidieron lanzar docenas de zapatos a la cancha para mostrar el inconformismo. Este episodio hace recordar otras protestas en el mundo.

23 de agosto de 2025
El 20 de agosto de 2025 pasará a la historia del fútbol colombiano por cuenta del malestar de los hinchas de Millonarios, pues se cansaron de las derrotas y de estar en el último lugar de la tabla de posiciones con un solo punto de 21 posibles. En la noche de ese miércoles, el equipo albiazul enfrentó al Unión Magdalena, que anotó el segundo gol y provocó la protesta.

Aficionados del cuadro Embajador sacaron pancartas, chiflaron y lanzaron docenas de zapatos a la cancha para mostrar su inconformismo. El juego se suspendió durante varios minutos y finalmente Millonarios fue derrotado 1-2.

A David González se le notificó que no sería más el técnico de Millonarios y estalló la crisis en el equipo, que se encuentra en el sótano de la tabla y con pocas probabilidades de recuperarse. La imagen que recorrió los periódicos del mundo fue la del sector norte de El Campín lleno de zapatos lanzados desde la tribuna y recordó que también se han dado otras protestas similares en diferentes ligas.

Febrero de 2024

Durante el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Friburgo en la Bundesliga de Alemania, los aficionados inundaron la cancha con pelotas de tenis y monedas de chocolate para mostrar su malestar ante la posibilidad de que la inversión extranjera llegara al fútbol de su país. Ese juego se suspendió durante varios minutos mientras se limpió la cancha del Signal Iduna Park. En varios partidos de esa liga se repitió el episodio.

Febrero de 2016

El Liverpool le ganaba 2-0 al Sunderland en la Premier League y en el minuto 77 unos 10.000 hinchas del Reds se salieron del estadio para protestar por el aumento en el precio de las entradas para los partidos. Con la consigna #WalkOutOn77, el inconformismo se repitió en varios partidos porque el incremento de las boletas fue de 77 libras esterlinas en la temporada 2016-2017.

Mayo de 2012

En el estadio Ewood Park de Inglaterra, los hinchas del Blackburn Rovers lanzaron un gallo al terreno de juego, pues su equipo estaba camino al descenso. Como los dueños del equipo formaban parte de una procesadora de pollo, tomaron la decisión de lanzar al gallo con la camiseta del equipo envuelta. Finalmente, fue derrotado y perdió su lugar en la Liga Premier.

Marzo de 2022

Los hinchas del Magdeburg, un equipo alemán, cansados de los malos resultados llevaron al estadio enormes flechas de colores para señalarles a los jugadores el camino hacia el arco rival y facilitarles la anotación. En el primer partido en que hicieron la protesta, el equipo marcó un gol, aunque terminó derrotado. La peculiar iniciativa se repitió durante varios encuentros.

