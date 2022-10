Insólita razón de Manchester United para dejar fuera a Cristiano Ronaldo en derrota con el City

Una nueva presentación para el olvido tuvo el Manchester United en la casa de su clásico rival Manchester City, quien categóricamente le pasó por encima y lo venció con resultado tenístico de 6-3. Al término del juego, los señalamientos fueron para el entrenador de los rojos, Erik ten Hag, quien expresó en la rueda de prensa las razones de la dura derrota.

“Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado. En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello”, explicó.

Sobre una de las decisiones más polémicas, la no inclusión de Cristiano Ronaldo ni un solo minuto, dijo: “No lo puse por respeto por él y por su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthoy Martial necesitaba minutos después de su lesión”.

Otro de los señalamientos, también apuntó a la ausencia desde el arranque de Casemiro: “Cuando lo fichamos empezamos a ganar. El equipo lo estaba haciendo bien y McTominay lo estaba haciendo bien. Estoy seguro de que será importante en el futuro”.

Roy Keane, exjugador de los ‘diablos rojos’ habló de irrespeto con CR7: “El Manchester United debería haber dejado que Cristiano Ronaldo dejara el club en el verano. Le está faltando el respeto”.

“Si miras su récord de goles, tiene tantas posibilidades como cualquier otro jugador de poner el balón en el fondo de la red. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y si está sentado semana tras semana en el banquillo del Manchester United no es bueno”, añadió el jugador rojo entre 1993 y 2005.

Finalmente, en su opinión sobre el delantero luso señaló que el United cometió un error garrafal cuando no dejó salir a Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes pasado: “Deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones, lo sé con certeza, y aferrarse a él para que se siente en el banquillo creo que es ridículo para un jugador de su trayectoria”.

Crónica de una paliza en Etihad

Con tripletes del noruego Erling Haaland y de Phil Foden, el Manchester City salió victorioso por un espectacular 6-3 en el derbi ante el Manchester United, este domingo en el partido estelar de la novena jornada de la Premier League.

Con 20 puntos, el City, segundo clasificado, vuelve a colocarse a un punto del líder Arsenal, que el sábado había vencido 3-1 al Tottenham (3º), mientras que el Manchester United es sexto, a ocho puntos ahora del City y descolgado a nueve unidades de la cabeza de la clasificación.

Fue un partido casi perfecto para los ‘Citizens’, que se apoyaron en el estado de forma de Phil Foden (tres goles) y de Kevin De Bruyne (dos asistencias), pero sobre todo en el olfato de Haaland, implicado directamente en cinco de los seis goles de su equipo, con un triplete y dos asistencias.

¡Manchester es Blue! 💙



Los mejores momentos del derbi 👇pic.twitter.com/QZ4fzvV1Zj — Manchester City (@ManCityES) October 2, 2022

Antes del descanso, el City ganaba ya 4-0 con dos goles de Foden (minutos 8 y 44) y dos de Haaland (34 y 37).

El brasileño Antony acortó en el 56 para los visitantes, antes de que Haaland (64) y Foden (73) pusieran de nuevo una enorme distancia en el marcador, que en la recta final el francés Anthony Martial (84 y 90+1 de penal) se encargó de maquillar, dejando la derrota en un más honroso 6-3.