Suscribirse

Deportes

James Rodríguez se desahogó: lanzó recado a detractores y se paró en la raya en Club León

Constantes críticas en su contra hicieron que respondiera a quienes quieren condenarlo por el nivel mostrado en México.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 10:38 p. m.
James Rodríguez se desahogó en una entrevista reciente en México
James Rodríguez se desahogó en una entrevista reciente en México | Foto: Captura de redes: @PacoMontesLA (El Guardián)

A lo largo de las últimas semanas, James Rodríguez no viene siendo tan noticioso como acostumbraba a serlo en México.

Esto hace referencia a que su equipo, Club León, tampoco ya es protagonista de Liga MX. Malos resultados lo tienen alejado de los focos de relevancia.

Ante esta situación, la prensa deportiva del país manito pidió un espacio con el 10 colombiano para preguntarle sobre su presente deportivo.

Fue el periodista Paco Montes, de El Guardián, quien tuvo el mano a mano con el nacido en Cúcuta.

Allí, el volante nacional habló de diversos temas, entre esos, las críticas que caen con vehemencia en su contra por lo que sucede en la fiera.

“Creo que he dado todo para poder ganar, poder pasar y en el último torneo nos hemos quedado cortos”, dijo tras la presentación en Leagues Cup.

Pero fue en ese moento en el que se quitó de encima la presión que se le ejerce cuando lo califican como el único ‘salvador’.

Contexto: James Rodríguez deja penando a Club León: habló de su futuro e hizo tajante anuncio

“He hecho todo para poder pasar, pero el fútbol es todos, no es uno solo, como por ahí piensan que yo debo hacer absolutamente todo, pero yo quiero es ayudar a que el equipo gane”, sentenció.

Habló también de un déficit que ha tenido a la hora de marcar: “He tenido chances de hacer más goles, que no se ha dado mucho, pero soy alguien que le gusta meter goles también”.

A su vez, dio posibles razones que le complican estar más presente para posicionarse de cara al arco contrario.

“El modo de juego que hemos tenido hace que yo esté un poco más lejos del arco, no como en otras partes que estoy un poco más cerca y para mí es bueno también", reveló.

James Rodríguez confía en la nueva generación de jugadores y el proyecto de Néstor Lorenzo
James Rodríguez confía en la nueva generación de jugadores y el proyecto de Néstor Lorenzo | Foto: Captura video Paco Montes

Sobre el mismo tema de las anotaciones, el volante resaltó la labor de los porteros, pues considera que al ser él quien intenta anotar, estos se esfuerzan algo más por atajarle.

“Ha sido bueno, el nivel que he mostrado ha sido bueno. Es verdad que no he hecho muchos goles, pero creo que he tenido chances de hacer goles, en algunas jugadas todos los porteros se juegan algo grande en contra mía, eso es un plus”, expone.

Recabando en el tema de lo colectivo antes de lo grupal, James rescata su trabajo y compromiso para los de Guanajuato.

Contexto: James Rodríguez no aguantó más y le mandó dura respuesta a Lionel Messi: “Somos libres”

“En lo personal ha sido bueno, he podido ayudar al equipo a ganar partidos. Como digo siempre, el fútbol es un deporte de 11 o más por los que entran”, recordó.

Sobre ausencias que tuvo en partidos recientes de liga mexicana, este refirió que las lesiones lo afectaron.

“Cuando el cuerpo habla tienes que tener cuidado, preferí cuidarme con eso”, dijo respetando sus tiempos de recuperación.

“Tenía un problema físico en la pierna izquierda, tenía un poco de lío para poder patear, pero gracias a Dios ya estoy bien”, acabó dando un parte de tranquilidad a sus seguidores.

En su futuro cercano a Rodríguez Rubio se le podría ver en acción cuando frente a Pachuca este sábado, por la fecha 6 de la Liga MX.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

2. Caso UNGRD: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

3. Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

4. EE. UU. revisa millones de visas vigentes para iniciar con deportaciones masivas: así puede afectarlo

5. Hito de Jefferson Lerma: después de 12 años lo logró en Europa y es inédito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezClub LeónMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.