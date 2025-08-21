A lo largo de las últimas semanas, James Rodríguez no viene siendo tan noticioso como acostumbraba a serlo en México.

Esto hace referencia a que su equipo, Club León, tampoco ya es protagonista de Liga MX. Malos resultados lo tienen alejado de los focos de relevancia.

Ante esta situación, la prensa deportiva del país manito pidió un espacio con el 10 colombiano para preguntarle sobre su presente deportivo.

En su 81 aniversario, esta es la palabra que describe el sentimiento de @jamesdrodriguez por @clubleonfc y lo que quiere conseguir con el equipo para este Apertura 2025#ElGuardián pic.twitter.com/sYmCT7IwQ7 — Paco Montes (@PacoMontesLA) August 20, 2025

Fue el periodista Paco Montes, de El Guardián, quien tuvo el mano a mano con el nacido en Cúcuta.

Allí, el volante nacional habló de diversos temas, entre esos, las críticas que caen con vehemencia en su contra por lo que sucede en la fiera.

“Creo que he dado todo para poder ganar, poder pasar y en el último torneo nos hemos quedado cortos”, dijo tras la presentación en Leagues Cup.

Pero fue en ese moento en el que se quitó de encima la presión que se le ejerce cuando lo califican como el único ‘salvador’.

“He hecho todo para poder pasar, pero el fútbol es todos, no es uno solo, como por ahí piensan que yo debo hacer absolutamente todo, pero yo quiero es ayudar a que el equipo gane”, sentenció.

Habló también de un déficit que ha tenido a la hora de marcar: “He tenido chances de hacer más goles, que no se ha dado mucho, pero soy alguien que le gusta meter goles también”.

A su vez, dio posibles razones que le complican estar más presente para posicionarse de cara al arco contrario.

“El modo de juego que hemos tenido hace que yo esté un poco más lejos del arco, no como en otras partes que estoy un poco más cerca y para mí es bueno también", reveló.

James Rodríguez confía en la nueva generación de jugadores y el proyecto de Néstor Lorenzo | Foto: Captura video Paco Montes

Sobre el mismo tema de las anotaciones, el volante resaltó la labor de los porteros, pues considera que al ser él quien intenta anotar, estos se esfuerzan algo más por atajarle.

“Ha sido bueno, el nivel que he mostrado ha sido bueno. Es verdad que no he hecho muchos goles, pero creo que he tenido chances de hacer goles, en algunas jugadas todos los porteros se juegan algo grande en contra mía, eso es un plus”, expone.

Recabando en el tema de lo colectivo antes de lo grupal, James rescata su trabajo y compromiso para los de Guanajuato.

“En lo personal ha sido bueno, he podido ayudar al equipo a ganar partidos. Como digo siempre, el fútbol es un deporte de 11 o más por los que entran”, recordó.

Sobre ausencias que tuvo en partidos recientes de liga mexicana, este refirió que las lesiones lo afectaron.

“Cuando el cuerpo habla tienes que tener cuidado, preferí cuidarme con eso”, dijo respetando sus tiempos de recuperación.

“Tenía un problema físico en la pierna izquierda, tenía un poco de lío para poder patear, pero gracias a Dios ya estoy bien”, acabó dando un parte de tranquilidad a sus seguidores.