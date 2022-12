Javier Hernández Bonnet habla con SEMANA: envió mensaje a quienes se burlaron tras haber sido hospitalizado en Qatar

Una vez empezó el Mundial de Qatar 2022 el pasado 20 de noviembre, los amantes del fútbol se empezaron a preguntar por qué el experimentado periodista de Caracol TV, Javier Hernández Bonnet, no aparecía en las transmisiones.

Con el pasar de las horas, en medio de muchas especulaciones en las redes sociales, familiares y personas cercanas a Bonnet empezaron a revelar que el periodista se encontraba al frente de un delicado tema de salud, tras haber llegado al país mundialista.

Luego de haber acudido a un hospital en Qatar, donde estuvo internado durante siete días, finalmente los médicos le diagnosticaron cálculos en la vesícula, motivo por el cual los galenos dieron apertura a un tratamiento que le permitiera a Bonnet hacer lo que más le gusta: comentar, analizar el fútbol, y más en esta importante cita mundialista a la cual regresa con el partido de este viernes 2 de diciembre, entre las selecciones de Serbia y Suiza.

En entrevista exclusiva para SEMANA, Javier Hernández Bonnet se refirió a ese duro proceso que ha debido soportar, lejos de su país, Colombia. También habló de los mensajes de apoyo que recibió en medio de su dolencia, y hasta aprovechó para enviar un mensaje a quienes se burlaron de él por lo acontecido.

De acuerdo con Bonnet, hasta en un portal llegaron a decir que él había fallecido en Qatar.

“Me mandaron hasta una noticia de un portal que me había matado, que había fallecido en Qatar. Eso se convirtió en algo muy normal en nuestro en nuestro país”, dijo a SEMANA.

Y entre risas, de manera jocosa, el reconocido comentarista deportivo señaló en SEMANA que, aquellos que le hicieron memes en medio de su convalecencia, tenían era temor de que “se les acabe quién les dé material. Es parte del negocio”.

No obstante, dejó claro que ello no lo afecta y que más bien está tranquilo. Por el contrario, manifestó en SEMANA que tras lo acontecido se dio cuenta que Colombia tiene gente maravillosa.

“Yo vivo muchas veces de criticar futbolistas y otros viven de criticarme a mí, estoy tranquilo porque hace parte de la cadena alimentaria. Hablando en serio, descubrí hoy que Colombia tiene mucha gente buena, que tiene una gente maravillosa. Personas de una gran sensibilidad y que si lo ponemos en una autopista tendríamos un país amable, tolerante y pacífico”, destacó el periodista de Caracol TV.

A propósito, reveló en SEMANA que hubo tres personas que estuvieron muy pendientes de él. Entre estas, la mamá del goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García.

Quien tampoco se olvidó de Bonnet fue Luis Fernando Montoya, el exentrenador de fútbol recordado por obtener el título de la Copa Libertadores de América 2004, con el club colombiano Once Caldas.

“Hubo tres personas que fueron muy importantes; la mamá de Falcao García que me llamó. Me la ponían al teléfono, me oraba, una cosa fantástica, maravillosa. Después, la mamá de la esposa de un amigo, de Manuelito, doña Betty. Impresionante también como me acompañaba con oraciones. Después empezaron a llegar y llegar y llegar cadenas de oración, entonces yo lo único que podía decir es, ‘juepucha, en Colombia hay gente muy buena y si toda esa gente buena canaliza la energía para donde corresponde, nosotros podemos tener un mejor país’. Esa fue la conclusión que saqué”.

Y finalizó diciendo: “La última llamada que tuve fue la del profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, hablándome y diciéndome que fuerza, que esto y lo otro. Y entonces, cuando una persona que ha sufrido todo lo que ha sufrido te invita a que tienes que ponerte de pie, pues qué más hay que hacer que ponerse de pie y por eso estoy aquí, claro”.