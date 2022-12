Javier Hernández Bonnet reveló que la mamá de Falcao fue muy importante en su recuperación, ¿por qué?

El Mundial Qatar 2022 le ha dejado a la población mundial decenas de historias, más allá del plano deportivo, los resultados y avances en las diferentes fases; pues aunque el eje central del encuentro es el fútbol, también se tejen sucesos que llaman la atención, como lo ocurrido al periodista Javier Hernández Bonnet.

Y es que la salud del colombiano se vio afectada en el país oriental, por lo que tuvo que ser internado en un hospital qatarí, debido a un problema de cálculos en la vesícula, que son depósitos endurecidos de fluido digestivo que se pueden formar y tienen tamaños que pueden ser pequeños, como granos de arena, hasta otros muchos más grandes.

En el tiempo que el periodista deportivo estuvo hospitalizado recibió muchos mensajes positivos y que deseaban su pronta recuperación, pero también encabezó las portadas de diferentes medios en los que se informó de su estado de salud e incluso afirmaban que había muerto, según expresó en entrevista exclusiva con SEMANA.

Allí destacó que en ese proceso que atravesaba, hubo tres personas que para él fueron muy importantes, entre los que, además, estuvo Luis Fernando Montoya, el exentrenador de fútbol, “la mamá de Falcao García que me llamó. Me la ponían al teléfono, me oraba, una cosa fantástica, maravillosa. Después, la mamá de la esposa de un amigo, de Manuelito, doña Betty. Impresionante también como me acompañaba con oraciones”.

Después empezaron a llegar y llegar cadenas de oración, afirmó, “entonces yo lo único que podía decir es, ‘juepucha, en Colombia hay gente muy buena y si toda esa gente buena canaliza la energía para donde corresponde, nosotros podemos tener un mejor país’. Esa fue la conclusión que saqué”.

“La última llamada que tuve fue la del profesor Luis Fernando Montoya, el ‘campeón de la vida’, hablándome y diciéndome que fuerza, que esto y lo otro. Y entonces, cuando una persona que ha sufrido todo lo que ha sufrido te invita a que tienes que ponerte de pie, pues qué más hay que hacer que ponerse de pie y por eso estoy aquí, claro”, agregó.

En medio de la entrevista con SEMANA, el comunicador, también destacó el servicio de salud con el que contó en su momento difícil, pues aseguró: “Aquí es donde uno termina entendiendo que uno es un privilegiado de la vida. Me tocó un país en el que la tecnología está a flor de piel. Un hospital que parece un hotel cinco estrellas, maravilloso”.

Y manifestó que para él “fue un alivio enorme” estar allí, “por sus instalaciones, por sus equipos y por la prontitud. A uno le decían a las 5:00 de la mañana estamos tomando los exámenes de sangre, y uno llegaba y no había filas de ninguna índole, una cosa impresionante”, precisó.

Además, expresó que “apenas llegue a Bogotá, tengo que hacer un proceso de descanso por la presurización del avión para que después el médico intervenga y me saque la vesícula. Luego de eso, tendré que mirar juiciosamente qué es lo que va a pasar conmigo”.

El presentador también señaló en SEMANA que fue una situación bastante compleja la que vivió en medio del Mundial de Qatar 2022 y que en un momento temió no quedar en óptimas condiciones.

Asimismo, afirmó que cuando le calmaron el dolor, sintió “que ya estaba del otro lado. Pero sí tenía el temor a que otras partes del organismo se complicaran hacia el futuro. Por ejemplo, pensé: ¿aguantará mi corazón?, ¿el sistema que tiene que ver con riñones se afectará?, porque le tengo miedo a una enfermedad de riñones. Me preguntaba: ¿en qué condiciones voy a quedar cuando vuelva? Eso sí me atemorizó mucho”.

Sin embargo, pudo volver a las habituales transmisiones de los partidos de fútbol del canal en donde trabaja.