Juan Carlos Osorio le respondió a Tulio Gómez, ¿qué pasó en el América de Cali?

El técnico colombiano no se quedó callado ante las acusaciones del dueño del conjunto escarlata.

La Liga BetPlay I-2022 sigue su camino con los ocho equipos que se encuentran disputando los cuadrangulares semifinales y, mientras se define al primer campeón del año, hay otros equipos que se concentran en cómo llevar a cabo el proyecto del segundo semestre al no clasificar.

Este es el caso del América de Cali, equipo que, aunque es dirigido por Alexandre Guimarães, sigue reviviendo lo experimentado con Juan Carlos Osorio. De hecho, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones bastante fuertes de Tulio Gómez, el máximo accionista del conjunto escarlata.

El miércoles, en una entrevista a Zona Libre de Humo, el directivo habló sobre lo sucedido con el plantel en la era Osorio: “Pregúnteles a todos los jugadores, por qué está [Juan Carlos Osorio] hablando mal de sus compañeros. Este semestre nosotros no trajimos los jugadores que Osorio escogió, porque la verdad es que Osorio escogió jugadores malos, jugadores que chupaban, que no son juiciosos, toma trago”.

Eso fue en respuesta a unas declaraciones de Gustavo Torres, quien salió en defensa del estratega risaraldense y arremetió contra las directivas.

Ya con los ánimos bastante alterados, Gómez acusó a Osorio de ofrecer dinero: “No es un secreto que a Osorio sí le gusta andar soltando plata. En un clásico decía ‘les doy 20 o 30 millones’, decía cosas a las barras y les daba boletas; hay gente que lo resuelve todo con la plata”.

Después de las palabras del directivo y empresario, Osorio tuvo su oportunidad para defenderse y aseguró que en el América incumplieron con lo estipulado en un inicio. En conversación con Blog Deportivo, el entrenador dijo que “es un tema superado” para él y reveló lo que realmente sucedió.

Juan Carlos Osorio cuando era técnico del América. - Foto: Dimayor

“Ya que me lo preguntan, cuando nos tocó elegir, se nos dijo que había un presupuesto muy diferente al que nos habían propuesto. La realidad era otra. Y elegimos acorde a ese número”, contó.

A su llegada, América decide dejar ir a jugadores importantes como Duván Vergara, quien era el que jugaba, y por “tanto Lucumí como Rodríguez estaban perdidos (...) América decide sacarlo, un jugador que nunca pedimos ni sugerimos que se vaya (sic). Por obligación empezamos a poner a Jeison y lo tratamos como interior”, advirtió.

En el caso específico de Jeison Lucumí, dijo que “al momento de renovarle” lo “regañaron” porque la intención era “dejarlo salir”. “Por el dinero y no sé qué, debía salir, me dijeron. La semana pasada él anotó el gol del triunfo histórico del Tolima. Él quiere sustentar sus desaciertos en nosotros y me parece perfecto”, añadió.

Además, aseguró que Tulio Gómez quiere “justificar sus malas decisiones” a través de él. “Estamos acostumbrados a eso en Colombia. Para las verdades, el tiempo. Salieron siete jugadores y ya volvieron tres. Cuando nosotros estábamos, pedíamos que no se fueran porque no eran jugadores consolidados”.

Así van los cuadrangulares

Tabla de posiciones grupo A

Millonarios - 4 puntos Atlético Bucaramanga - 3 puntos Atlético Nacional - 2 puntos Junior - 1 punto

Tabla de posiciones grupo B

Deportes Tolima - 4 puntos Independiente Medellín - 4 puntos La Equidad - 3 puntos Envigado - 0 puntos

Programación de la fecha 3

4 de junio

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

5 de junio

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs. La Equidad

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+