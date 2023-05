Juan Fernando Quintero fue objeto de burlas por video donde aseguraba que Junior arrasaría con todos en la Liga

Junior de Barranquilla fue una de las grandes decepciones de la Liga BetPlay al quedar eliminado prematuramente. Los tiburones no alcanzaron a clasificar entre los ocho mejores, pues a pesar de su victoria ante Atlético Huila, otros resultados perjudicaron su estadía en el selecto grupo, dejando así un fracaso en esta temporada.

Bajo este panorama, el club barranquillero y su máxima figura, Juan Fernando Quintero, fueron víctimas de burlas en redes sociales donde les salieron a cobrar por sus palabras en el inicio de campeonato.

Junior vs. Huila - Liga BetPlay - Foto: DIMAYOR

Varios usuarios desempolvaron el video de la presentación del volante ante miles de fanáticos. Allí, Quintero, en un acto de valentía se atrevió a decir que Junior iba a arrasar con todo en esta temporada y que no iba a haber equipo que los detuviera.

“Vamos a ganar este año, que venga el que quiera, que acá lo explotamos, tranquilos”, fueron las palabras que este jueves salieron a cobrarle al 10 del Junior.

pic.twitter.com/FBAfbUtAF8 — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 18, 2023

Quintero explotó ante las burlas

Después del partido, en ‘caliente’ por quedar eliminado, el volante antioqueño desahogó toda su frustración en una publicación de Fútbol sin límite, página de memes que se burló de unas recientes declaraciones en las que decía que prefería clasificar de último y pelear el título a “estar primero y quedar eliminado rápido”.

Juanfer se ‘regó’ en los comentarios y le mandó un mensaje directo al administrador de la página. “¡Este lo voy a guardar! Y vas a tener que arrepentirte de esto, el que esté detrás”, inicia el mensaje del jugador.

“No subestimes un campeón. Acuérdate que si no subes una foto mía, no generas contenido y eso me lo gané en el campo no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón”, completó.

Por último, se refirió a la lesión que sufrió en marzo y que se agravó con su viaje a Seúl para los amistosos de la Selección Colombia. “Ojalá no sientas ni el 10 % de dolor que he sentido estos dos meses. Nos vemos en el camino”, sentenció.

Quintero se perdió todo el tramo final del campeonato - Foto: Youtube Dimayor (6:23): Rueda de prensa de Junior tras su partido ante Envigado

Quintero no se quedó ahí y este jueves mediante su cuenta de Twitter, mandó un sentido mensaje a los hinchas del Junior, dejando entrever que se quedará para el siguiente torneo.

“Hola amigos e hinchas del Junior. Tuvimos un semestre con un triste final para todos. Pero del fracaso salen los campeones, así que no perdamos la fe, el fútbol da revanchas y el año no se acabó todavía. DIOS LOS BENDIGA A TODOS ¡Ah, y por la (periostitis tibial) se demoró, pero se fue! Ahora enfocado en lo que viene”, dijo en su cuenta de Twitter.

Ahora, más allá de todos los señalamientos, en las últimas horas se ha conocido que Quintero ya tendría definida su situación en el club. Según el programa El Bordillo, se afirmó que la intención de ‘Juanfer’ es mantenerse en el Junior por lo menos por seis meses más y cumplir su contrato, ya que estaría muy contento en la ciudad. Tantas serían las ganas de mantenerse en el tiburón, que el futbolista ya se lo comunicó a la dirigencia.