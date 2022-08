Juan Fernando Quintero sirvió de modelo para la nueva camiseta de River Plate

River Plate es una de las marcas más importantes de Sudamérica. A pesar de que en lo deportivo ha sufrido bajas sensibles en los últimos años, su nombre es reconocido en todo el mundo, siendo por ello de los clubes que más atraen fanáticos y, por consecuencia, que más dinero recolectan en la venta de camisetas y productos oficiales.

Bajo esa consigna, el cuadro de la banda cruzada se acostumbró a hacer el lanzamiento de su camiseta al tiempo que lo hacen en Europa, diferente a lo que, por ejemplo, sucede en Colombia, donde la nueva indumentaria suele estrenarse a principio de año y no cuando el campeonato está en plena disputa, como es el caso de River.

Después de varias semanas de rumores sobre el diseño, este viernes llegó la hora de poner a la venta el nuevo ‘manto sagrado’ como le llaman los hinchas argentinos a la ‘remera’ de su club favorito. “Esta nueva camiseta se lanza bajo el lema “De River de corazón”, que transmite el sentimiento inalterable e indiscutible que el riverplatense tiene con el equipo”, señala el comunicado emitido en la web oficial.

De River de corazón ⚪❤️⚪ ​



Nueva camiseta titular de River Plate, ya disponible en Tienda River. ​



📎 Conseguila hoy con un 20% de descuento para socios y Somos River ➡️ https://t.co/HyZ0PqZ9ly#adidasFootball ​#DeRiverDeCorazón pic.twitter.com/refZjA0Mex — River Plate (@RiverPlate) August 12, 2022

Manteniendo el habitual color blanco predominante, los grandes cambios están en el cuello y la banda, que juega con distintos tonos de rojo. En los hombros vuelve a relucir el color negro de las tres líneas, algo que con lo que adidas había alternado en las últimas camisetas locales de River.

Con el fin de conseguir que sus hinchas se vuelquen a las tiendas oficiales, el lanzamiento estuvo acompañado de fotos de las figuras utilizando la nueva equipación. Juan Fernando Quintero, que ahora mismo no es titular con River, fue uno de los elegidos para aparecer en las vallas publicitarias y, obviamente, en las redes sociales del equipo al lado de Enzo Pérez, Milton Casco, Nicolás De La Cruz, Franco Armani y varias jugadoras del plantel femenino que protagonizan el video de presentación.

La nueva camiseta “posee el nuevo escudo del club y también un cuello tipo polo, inspirado en las icónicas camisetas de River de los años 90. En la parte posterior presenta el eslogan institucional: Grandeza”, remarca el comunicado oficial.

Una camiseta con historia.



📎 Conseguila hoy con un 20% de descuento para socios y Somos River ➡️ https://t.co/HyZ0PqZ9ly#DeRiverDeCorazón ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/ky3q2QyHxZ — River Plate (@RiverPlate) August 12, 2022

La nueva camiseta se estrenará oficialmente este sábado en el partido contra Newell’s por la fecha 13 de la liga argentina. River marcha octavo con 18 puntos, por lo que necesita seguir cosechando puntos si quiere meterse en puestos de Copa Libertadores y acercarse a la punta, que actualmente pertenece a Atlético Tucumán con 28 unidades.

La semana pasada el ‘Millo’ consiguió una agónica victoria sobre Independiente en Avellaneda, resultado que les sirvió para escapar del mal momento y darle tranquilidad a un Marcelo Gallardo que ya empezaba a perder la paciencia con sus dirigidos. La idea del cuerpo técnico es seguir por ese camino, por lo que planea hacer cambios en el once inicial, siendo Miguel Borja el llamado a saltar desde el pitazo inicial en el Monumental.

Quintero, por su parte, ha tenido este año un perfil secundario, entrando a rematar los partidos sin mucha fortuna. Gallardo ya ha dejado claro que la principal razón es que no lo ve para jugar los 90 minutos al nivel de intensidad que desea, por eso lo prefiere para resolver los partidos cuando se le están complicando.

No obstante, esta falta de minutos avivó los rumores de una salida prematura a otro país de Sudamérica. Desde Brasil hubo llamadas en las últimas semanas, pero el anhelo del colombiano es volver a ganarse un lugar como titular y defender la ‘10′ apoyado en el cariño de la hinchada, que no lo deja de pedir en el campo aun cuando no pasa por su mejor momento.