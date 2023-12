Jürgen Klopp entregó primer parte oficial sobre la lesión de Luis Díaz: preocupación total

Desde el banquillo siguieron la intervención de los médicos y, después de un par de minutos, tomaron la decisión de sacarlo para no arriesgar con una lesión más grave en los intensos minutos que quedaban por disputarse.

Finalmente Liverpool se tuvo que conformar con el empate y Díaz se fue directamente al camerino mientras el resto de compañeros aún estaban en el centro del campo buscando respuestas a la razón por la que no pudieron conseguir los tres puntos con las ocasiones claras que crearon.

En rueda de prensa, Klopp habló de lo sucedido en el compromiso y por ahí derecho se refirió al estado de salud del guajiro. “ Espero que no (tenga lesión). Tiene dolor, fue rodilla con rodilla y en ese momento quisimos cambiar dos jugadores y luego Lucho cayó ”, explicó el estratega alemán.

“Y en realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres porque ahora no tenemos que esperar cómo está Lucho y eso es lo que hicimos entonces”, agregó.

Reinaldo Rueda revela el motivo por el que no convocaba a James Rodríguez a la Selección: “prefiero que dejes de jugar”

Contexto: Reinaldo Rueda revela el motivo por el que no convocaba a James Rodríguez a la Selección: “prefiero que dejes de jugar”

Klopp conversó con el colombiano al respecto y quedó preocupado por las noticias que podrían dejar los exámenes a los que será sometido en las próximas horas. “Lucho me dijo que sentía un ‘dolorcito’, los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se supo y jugamos en tres días y nunca se supo lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, sentenció.