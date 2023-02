Kylian Mbappé pone en vilo al París Saint-Germain por preocupante lesión de cara a los cruces de Champions League

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

Este miércoles, en duelo válido por la Ligue One, el París Saint-Germain aumentó su ventaja con respecto al segundo del campeonato francés, tras ganar 3-1 en su visita a Montpellier. Sin embargo, el equipo de la capital entró en alerta luego de que, Kylian Mbappé, su máxima figura, saliera lesionado a 13 días de los octavos de Champions.

El astro galo se tuvo que retirar del juego pasado el minuto 20 con aparentemente un problema en el muslo de la pierna izquierda. De confirmarse la lesión, sería un duro revés para el PSG que en apenas trece días recibirá al Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé en el juego del PSG ante Montpellier. - Foto: Getty Images

En cuanto a lo que dejó el juego de este miércoles, la victoria para los parisinos fue obra gracias al español Fabián Ruiz (55), el argentino Lionel Messi (72) y el joven Warren Zaire Emery (90+2) quienes dieron los tres puntos al PSG, que suma 51 puntos, cinco más que el Marsella, que es ahora segundo después de ganar 2-0 al Nantes (13º) y de que el Lens (3º con 45 unidades) perdiese en casa 1-0 contra el Niza (8º).

¿Hay molestia en el camerino por Mbappé?

El pasado 25 de enero, una gran polémica se creó en la interna del PSG luego que en un duelo por la Ligue One, el delantero usara por primera vez desde que llegó procedente del Mónaco. Todo se remite a la reciente renovación de Kylian hasta 2025, que implicó una serie de beneficios fuera de lo económico, incluido el ser la imagen del equipo ante el mundo, por encima de Messi y Neymar.

Los dos astros sudamericanos no tuvieron problema con eso, pues ya disfrutaron de su brillo en otras épocas y han decidido llevar ‘por la buena’ la relación, saliendo del paso a los rumores que hablaban de una relación tensa e incluso que Mbappé había pedido la salida de Neymar.

Los ‘tres tenores’ suelen buscarse en el campo y se abrazan sin problemas cuando se trata de celebrar un gol, aunque es más que evidente que la amistad entre ‘Ney’ y Lionel está muy distante de su otro compañero en el ataque.

El problema real se produjo ante la ausencia de Marquinhos, hecho que provocó que ‘Kyky’ luciera la cinta amarilla en su brazo izquierdo. Después del partido, Christophe Galtier, técnico del PSG, indicó que habían decidido que Mbappé sería “el nuevo segundo capitán”, lo que generó un cambio de roles con el lesionado Presnel Kimpembe, designado inicialmente para ese rol por sus nueve temporadas seguidas en el club.

Ante todo el revuelo que causó en la prensa esa declaración, el propio Kimpembe tuvo que salir a aclarar que, como era de esperarse, no tenía conocimiento de ese cambio. “Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso… Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club”, publicó en Twitter.

Este fue el mensaje, en francés, publicado por Kimpembe - Foto: @kimpembe_3

Por el momento, a pesar de esto, los ánimos están de la mejor manera en el PSG que lidera el campeonato con 51 puntos, sacando una diferencia de 6 puntos con el segundo Lens.

Ahora bien, el París tendrá la dura tarea de recuperar a Kylian para el duelo decisivo ante el Bayern, el cual será el martes 14 de febrero por la ida de los octavos de Champions. Ante de esto, los parisinos afrontarán los duelos de Copa con el Marsella.

Kylian Mbappé, jugador del PSG. - Foto: Getty Images

Resultados de la jornada

Miércoles

Angers 1-2 Ajaccio

Reims 4-2 Lorient

Toulouse 4-1 Troyes

Lille 0-0 Clermont-Ferrand

Nantes 0-2 Marsella

Mónaco 3-2 Auxerre

Rennes 3-0 Estrasburgo

Lens 0-1 Niza

Lyon 0-0 Brest

Montpellier 1-3 PSG