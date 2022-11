La amenaza de Luis Enrique a Ferrán Torres si anota gol con España y celebra con gesto de ‘chupete’: “Lo pongo en la grada”

Luis Enrique, director técnico de la selección de España, compartió con la hinchada a través de una transmisión a través de Twitch, y, entre otras, contestó a quienes se conectaron lo que haría con Ferrán Torres si llegar a celebrar con un gesto de “chupete” en caso de marcar en el compromiso del domingo 27 de noviembre, ante Alemania.

Ferrán Torres, delantero de 22 años del Barcelona, es pareja de Sira, hija de Luis Enrique, de ahí la pregunta del seguidor en Twitch. Entretanto, el gesto de “chupete” hace referencia a la celebración de algunos futbolistas como si estuvieran chupando un biberón, rindiéndole homenaje a uno de sus hijos cuando está apenas en el vientre de su compañera sentimental.

Tan bromista como quien le lanzó la pregunta, Luis Enrique contestó: “Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas”.

En compañía de Rafel Pol, su segundo entrenador y preparador físico, Luis Enrique también lanzó dardos a quienes cuestionaron la convocatoria de jóvenes a la selección española y, tras la goleada propinada a Costa Rica en el debut del Mundial, los elogiaron.

“Si son jóvenes y ganamos, vaya maravilla, qué barbaridad. Si perdemos, pero como vienes con jugadores jóvenes, eso no vale como argumento. Antes de venir te pones a favor de una corriente o de otra porque si no, no tiene ningún sentido”, comentó el estratega.

Por su parte, Rafel Pol fue preguntado por los favoritos al título en Qatar 2022, aunque en su respuesta no hubo sorpresas, salvo por Bélgica: “Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina, quizá... Las que están en todas las quinielas. Nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia de enfrentarnos a selecciones no tan conocidas, con buen equipo. Suiza, Croacia... van a dar guerra”.

Luego de haber vencido 7-0 a Costa Rica, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, España llegará al compromiso con Alemania, casi que con la mitad de la clasificación a octavos de final asegurada.

Ahora bien, los dirigidos por Hansi Flick saldrán a buscar la victoria sí o sí, porque, de no conseguirla, estarían en la cuerda floja y podrían ser eliminados en primera ronda, como en el Mundial de Rusia 2018. Valga recordar que en su debut en Qatar cayeron ante el combinado de Japón.

Costa Rica, a recomponer ante Japón

El vergonzoso debut de Costa Rica en el Mundial es lo que menos inquieta a Luis Fernando Suárez. Su incertidumbre es cómo levantar anímicamente a su equipo para el partido ante Japón.

“Hoy me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”, comentó.

Consultado sobre qué le preocupa más de su equipo tras la goleada, si la recuperación futbolística o anímica, Suárez no tuvo dudas: “Tengo que ir y hablar con ellos. Sé que es complicado, pero hay que olvidarlo todo. Primero hay que solucionar lo anímico y a partir de mañana trabajar para preparar el partido de Japón y sacar esto adelante”.

“Creo que tenemos jugadores para hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos contra España (...) Tenemos que hacer las cosas diferentes en los dos partidos que quedan. Buscar resultados positivos que hagan olvidar lo que pasó hoy”, insistió el técnico.

Desde el punto de vista más personal, el veterano entrenador colombiano reveló sus sensaciones: “Es un sentimiento de tristeza, claro que sí, con la circunstancia de que yo tenía expectativas diferentes, por lo que en estos momentos no me siento bien”, concluyó.