La gran carpa del automovilismo mundial continúa sacudiéndose tras los últimos movimientos para la temporada 2025

Los movimientos de Fórmula Uno no solo se relacionaron con los pilotos como eje central; una de las joyas de la corona de la actual escudería campeona, RedBull, confirmó su destino y las cifras que podría estar recibiendo en su nueva casa automotriz. (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP