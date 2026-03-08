Las tablas de goleadores y asistencias de la Bundesliga que demuestran el potencial de Luis Díaz: Brillante nivel con Bayern

Luis Díaz hombre sublime en Alemania. Se busca el adjetivo ideal, pero cualquiera le puede caer bien. Su gran nivel en la temporada le permite mantener muy buenos comentarios y al Bayern Múnich muy cerca del título de la Bundesliga. Esta vez, ante el Borussia Mönchengladbach, Lucho se vistió de figura con gol y asistencia.

Lo de Luis Díaz es un fenómeno que aún no se ha asimilado en Colombia y mientras pasan los días y se acerca el Mundial 2026, Lucho se convierte en uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad. Su talento lo está llevando a importantes récords en el Viejo Continente y a ganar posiciones en la tabla de goleadores de la Bundesliga.

La expectativa es la mejor. Luis Díaz va rumbo a romper todos los registros posibles en Europa. Por ahora, Lucho no baja la guardia y se mantiene con al menos un gol y asistencia por partido en Alemania y Europa, que le funciona al Bayern para seguir en la pelea por la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. La posición en la tabla de goleadores manda un certero mensaje y expone los grandes números del guajiro.

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) Foto: FC Bayern via Getty Images

Por ahora, Luis Díaz se consolida en el podio entre los goleadores de la Bundesliga, aunque su compañero de equipo, Harry Kane, aparece algo lejano en el primer lugar con 30 goles, 10 de ellos de penalti. Dos jugadores del Bayern entre los más goleadores, ya que el alemán Deniz Undav del Stuttgart también aparece en el listado.

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Luis Díaz comenzó el festín al minuto 33 cuando sacó el potente remate de volea para destruir al portero rival, aprovechando un excelente pase de León Goretzka. Ese 1-0 puso oscuro el ambiente del rival y le funciona para continuar enfilado entre los mejores goleadores del fútbol alemán esta campaña.

En la tabla de goleadores, se destaca que Lucho lleva 14 goles y es el tercero detrás de Undav con 15 y Kane con 30. En su promedio, registra 0.63 por cada 90 minutos, es decir que anota en la Bundesliga cada dos juegos.

Harry Kane (Bayern Múnich): 30 goles Deniz Undav (VFB Stuttgart): 15 goles Luis Díaz (FC Bayern Múnich): 14 goles Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 12 goles Haris Tabaković (Borussia Monchegladbach): 11 goles

Tabla de asistencias de la Bundesliga

Para rematar, Lucho colocó la asistencia para el segundo del Bayern y así seguir con la frustración del rival, que ya básicamente se apagó en su intento por al menos empatar. Fue el 2-0 a través de Konrad Laimer, quien aprovechó a la perfección un buen pase del mago guajiro y le sirve para ascender en esta tabla, donde ya es segundo.

1. Michael Olise: 16 asistencias

2. Luis Díaz: 11

3. Julian Ryerson: 11

4. Farès Chaïbi: 8

5. Andrej Ilic: 7