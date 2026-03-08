Deportes

Las tablas de goleadores y asistencias de la Bundesliga que demuestran el potencial de Luis Díaz: Brillante nivel con Bayern

Luis Díaz mantiene un espectacular promedio goleador en el fútbol alemán.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 8:37 p. m.
Luis Díaz tras el partido contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz tras el partido contra el Mönchengladbach. Foto: Getty Images

Luis Díaz hombre sublime en Alemania. Se busca el adjetivo ideal, pero cualquiera le puede caer bien. Su gran nivel en la temporada le permite mantener muy buenos comentarios y al Bayern Múnich muy cerca del título de la Bundesliga. Esta vez, ante el Borussia Mönchengladbach, Lucho se vistió de figura con gol y asistencia.

Lo de Luis Díaz es un fenómeno que aún no se ha asimilado en Colombia y mientras pasan los días y se acerca el Mundial 2026, Lucho se convierte en uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad. Su talento lo está llevando a importantes récords en el Viejo Continente y a ganar posiciones en la tabla de goleadores de la Bundesliga.

La expectativa es la mejor. Luis Díaz va rumbo a romper todos los registros posibles en Europa. Por ahora, Lucho no baja la guardia y se mantiene con al menos un gol y asistencia por partido en Alemania y Europa, que le funciona al Bayern para seguir en la pelea por la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. La posición en la tabla de goleadores manda un certero mensaje y expone los grandes números del guajiro.

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Manuel Neuer of FC Bayern Munich celebrates his team's first goal, scored by teammate Luis Diaz during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates scoring his team's first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images) Foto: FC Bayern via Getty Images

Por ahora, Luis Díaz se consolida en el podio entre los goleadores de la Bundesliga, aunque su compañero de equipo, Harry Kane, aparece algo lejano en el primer lugar con 30 goles, 10 de ellos de penalti. Dos jugadores del Bayern entre los más goleadores, ya que el alemán Deniz Undav del Stuttgart también aparece en el listado.

Deportes

Ecuador se llena de gloria en uno de los clásicos más importantes del mundo: imponente zurdazo en Milán vs. Inter

Deportes

Celtic vs. Rangers, uno de los clásicos más antiguos del mundo, terminó en caos y brutal pelea: Fuertes imágenes

Deportes

La frustración que Luis Díaz le provocó a un rival en la Bundesliga por sus goles y asistencias: “Te fastidia”

Deportes

Hay un goleador mejor que Durán y Borré para ir al Mundial 2026 con Colombia: estos son sus números

Deportes

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Deportes

Richard Ríos recibe confianza de Mourinho para hacerle frente al Porto: gran remontada que Lorenzo supervisa

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Deportes

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Deportes

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Deportes

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Tabla de goleadores de la Bundesliga

Luis Díaz comenzó el festín al minuto 33 cuando sacó el potente remate de volea para destruir al portero rival, aprovechando un excelente pase de León Goretzka. Ese 1-0 puso oscuro el ambiente del rival y le funciona para continuar enfilado entre los mejores goleadores del fútbol alemán esta campaña.

YouTube video Qh-4bYMGdio thumbnail

En la tabla de goleadores, se destaca que Lucho lleva 14 goles y es el tercero detrás de Undav con 15 y Kane con 30. En su promedio, registra 0.63 por cada 90 minutos, es decir que anota en la Bundesliga cada dos juegos.

  1. Harry Kane (Bayern Múnich): 30 goles
  2. Deniz Undav (VFB Stuttgart): 15 goles
  3. Luis Díaz (FC Bayern Múnich): 14 goles
  4. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 12 goles
  5. Haris Tabaković (Borussia Monchegladbach): 11 goles

Tabla de asistencias de la Bundesliga

Para rematar, Lucho colocó la asistencia para el segundo del Bayern y así seguir con la frustración del rival, que ya básicamente se apagó en su intento por al menos empatar. Fue el 2-0 a través de Konrad Laimer, quien aprovechó a la perfección un buen pase del mago guajiro y le sirve para ascender en esta tabla, donde ya es segundo.

1. Michael Olise: 16 asistencias

2. Luis Díaz: 11

3. Julian Ryerson: 11

4. Farès Chaïbi: 8

5. Andrej Ilic: 7

Más de Deportes

Pervis Estupiñán celebra el gol contra el Inter.

Ecuador se llena de gloria en uno de los clásicos más importantes del mundo: imponente zurdazo en Milán vs. Inter

Momentos de la batalla campal en el Ibrox Stadium.

Celtic vs. Rangers, uno de los clásicos más antiguos del mundo, terminó en caos y brutal pelea: Fuertes imágenes

Nico Elvedi y Luis Díaz.

La frustración que Luis Díaz le provocó a un rival en la Bundesliga por sus goles y asistencias: “Te fastidia”

Jhon Durán y Rafael Santos Borré no atraviesan su mejor momento para el Mundial 2026

Hay un goleador mejor que Durán y Borré para ir al Mundial 2026 con Colombia: estos son sus números

Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional.

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Richard Ríos con Borja Sainz.

Richard Ríos recibe confianza de Mourinho para hacerle frente al Porto: gran remontada que Lorenzo supervisa

Luis Díaz regresa a competir en Champions League tras superar la primera fase

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

BALTIMORE, MARYLAND - MARCH 07: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF smiles during warm ups before the MLS match between D.C. United and Inter Miami CF at M&T Bank Stadium on March 7, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Nairo Quintana será la carta de Colombia para la Tirreno-Adriático 2026

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

Noticias Destacadas