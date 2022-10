Las tremendas estadísticas de Haaland en 2022: pone a ‘temblar’ a Messi y Cristiano

Martiriza defensas y redes con un gol tras otro, e incluso Pep Guardiola encuentra sus estadísticas “aterradoras”: Erling Haaland vuela en la Premier League y quiere ayudar al Manchester City a ganar esa Liga de Campeones que falta en sus vitrinas, comenzando el miércoles con su partido contra el Copenhague.

“Las cifras hablan por sí solas. Tenemos esa sensación increíble de que tiene todo el tiempo hambre y es muy competitivo. Sus estadísticas son aterradoras”, lanzó el entrenador catalán respecto al noruego, tras su nueva demostración en el derbi contra el vecino Manchester United (6-3), el domingo.

Un triplete, ya su tercero en ocho partidos de campeonato, y dos asistencias para Phil Foden, también autor de tres goles, se añadieron a un balance ya grueso.

Con 14 dianas en Premier League, Haaland va por buen camino para superar los 24 tantos del español Fernando Torres en 2007/2008 (récord de goles inscritos por un jugador extranjero en su primera temporada en la élite inglesa). El delantero de apenas 22 años parece tener al alcance esa marca en seis partidos, antes incluso de que la competición se interrumpa por el Mundial de Catar.

Si a eso se añaden sus tres goles en Champions contra el Sevilla y el Borussia Dortmund, el monstruo noruego no parece temblar en una competición cuando el nivel de sus rivales se eleva, poniendo en duda que los récords de Messi y Cristiano Ronaldo estén vivos por mucho tiempo.

Varios delanteros en uno

“De su misma edad, no hay jugador que le pueda hacer sombra. Ni uno”, afirmó su entrenador este martes, en una rueda de prensa antes de enfrentarse al FC Copenhague. Más débil equipo del Grupo G sobre el papel, y aunque lograron un empate (0-0) contra el Sevilla en la jornada precedente, los daneses deben tener pesadillas, antes de presentarse en el Etihad stadium.

Peter Schmeichel, exguardameta del United y también danés, no ha escondido su admiración por Haaland, estimando que se juntan en él varios “muy grandes atacantes agrupados en un solo jugador”.

Retomando esta idea en una crónica para el Daily Mail, el lunes, el exdelantero Chris Sutton hizo una lista de las piezas que habría utilizado un sabio loco para crear este atacante híbrido. “¿El pie izquierdo de Ferenc Puskas? ¿La potencia de Cristiano Ronaldo? ¿La velocidad de Gareth Bale? ¿La improvisación de Zlatan Ibrahimovic? ¿La fuerza mental de Alan Shearer? En el físico de Superman y con el instinto de Spiderman”, enumeró.

El partido contra el United también mostró hasta qué punto es ya capaz de integrarse en la construcción del juego, combinando perfectamente con Foden o Jack Grealish.

“No estuvo mal”, dice Haaland

Si batió su récord de balones tocados en un partido de campeonato, con 35, 12 fueron en su campo, exactamente el mismo número que en el área rival (12). “Sí, no estuvo mal”, respondió con tranquilidad a Sky Sports tras el partido.

“¿Qué podría decir? Ganar en casa, marcar seis goles, está bien. Al final, es incluso fantástico. No hay mucho más que decir”, añadió. Si no es por una decisión táctica de Guardiola, que podría verse tentado a darle descanso el miércoles, no parece fácil que ralentice el demoledor ritmo que lleva.

Pero antes de la doble confrontación contra los daneses, que podría ya ofrecer al Manchester City un billete para los octavos de final en caso de victorias, ese descanso puede esperar.

Y es que el noruego no viajará a Catar para el Mundial, ya que su país no está clasificado. Incluso disputando todos los partidos hasta la tregua por ese evento, estará fresco para la segunda mitad de la temporada, cuando otras estrellas volverán seguramente agotadas.

*Con información de AFP.