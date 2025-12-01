Suscribirse

Lo que no se vio en el agónico gol de Junior: así fue desde la tribuna y con sonido ambiente

Steven ‘Tití’ Rodríguez marcó el tanto de la victoria ante Atlético Nacional, aunque el VAR mantuvo la duda durante unos minutos.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
Junior de Barranquilla desató la locura en el Estadio Metropolitano
Junior de Barranquilla desató la locura en el Estadio Metropolitano | Foto: Captura video sportsmas

Junior de Barranquilla consiguió una valiosa victoria contra Atlético Nacional (2-1) y aumentó su diferencia en la primera posición del grupo A.

Cuando todo parecía encaminado a un nuevo empate, Steven ‘Tití’ Rodríguez la empujó debajo del arco y puso a celebrar a los hinchas locales.

Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera y anuló la anotación por unos minutos.

Contexto: Teófilo Gutiérrez le respondió al Tino Asprilla: esto dijo tras la victoria de Junior vs. Nacional

Pero el VAR, haciendo su chequeo protocolar, encontró que Facundo Batista habilitaba la acción y el tanto de Rodríguez había sido completamente lícito.

Andrés Rojas, árbitro central del compromiso, corrigió la decisión y señaló el punto medio de la cancha para confirmar que era gol válido. En ese momento, estalló el grito de gol en las tribunas gracias a los más de 40 mil aficionados que asistieron al Estadio Metropolitano.

Lo que no se vio de Junior vs. Atlético Nacional

Aunque la transmisión oficial logró captar los minutos de nerviosismo que se respiraron mientras el VAR tiraba las líneas, desde la tribuna se conocieron detalles que no salieron en televisión.

Antes de que se confirmara la posición habilitada de Steven Rodríguez, a un lado del banquillo estaban varios jugadores de Junior, trabajadores de logística e incluso un policía que vio la repetición y empezó a celebrar desde mucho antes.

Luego de eso, la cámara se dirigió hacia Teófilo Gutiérrez. El experimentado delantero confió en las palabras que le lanzaron desde el banquillo y sonrió por el gol que les daba la victoria.

Justo después de que Andrés Rojas informara sobre la decisión del VAR, el estadio estalló y el autor del gol salió corriendo hacia el sector norte del estadio.

Y es que gracias a ese tanto, Junior de Barranquilla quedó a un paso de la clasificación a la final y venció a uno de sus rivales históricos.

Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional.
Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional. | Foto: Colprensa

Alfredo Arias agradeció a la hinchada por su acompañamiento y pidió que nuevamente se hagan presentes para el próximo partido contra América de Cali.

“Hoy una parte del triunfo es de la gente. Íbamos perdiendo y habíamos fallado en algunas jugadas y no se sintió el abucheo, por el contrario, seguían alentando. Entramos en el segundo tiempo y tenían confianza, tenían fe. Gracias a Dios que los pudimos mandar a casa con una gran alegría. Seguramente mañana tendremos un día más feliz para ir a trabajar“, declaró el técnico uruguayo.

De sus jugadores destacó la capacidad para sobreponerse al gol de Dairon Asprilla y darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo.

“Nuevamente tuvimos o mostramos el carácter necesario para darlo vuelta, como ya lo habíamos hecho antes ellos en el cierre de la fase anterior. En el fútbol todo pasa los jugadores y yo tengo muy buenos jugadores, con carácter, pero ante todo mejores personas”, expresó Arias.

1. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

2. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

3. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

5. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

