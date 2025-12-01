Lo que no se vio en el agónico gol de Junior: así fue desde la tribuna y con sonido ambiente

Cuando todo parecía encaminado a un nuevo empate, Steven ‘Tití’ Rodríguez la empujó debajo del arco y puso a celebrar a los hinchas locales.

Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera y anuló la anotación por unos minutos.

Pero el VAR, haciendo su chequeo protocolar, encontró que Facundo Batista habilitaba la acción y el tanto de Rodríguez había sido completamente lícito.

Andrés Rojas, árbitro central del compromiso, corrigió la decisión y señaló el punto medio de la cancha para confirmar que era gol válido. En ese momento, estalló el grito de gol en las tribunas gracias a los más de 40 mil aficionados que asistieron al Estadio Metropolitano.

Lo que no se vio de Junior vs. Atlético Nacional

Aunque la transmisión oficial logró captar los minutos de nerviosismo que se respiraron mientras el VAR tiraba las líneas, desde la tribuna se conocieron detalles que no salieron en televisión.

Antes de que se confirmara la posición habilitada de Steven Rodríguez, a un lado del banquillo estaban varios jugadores de Junior, trabajadores de logística e incluso un policía que vio la repetición y empezó a celebrar desde mucho antes.

Luego de eso, la cámara se dirigió hacia Teófilo Gutiérrez. El experimentado delantero confió en las palabras que le lanzaron desde el banquillo y sonrió por el gol que les daba la victoria.

Justo después de que Andrés Rojas informara sobre la decisión del VAR, el estadio estalló y el autor del gol salió corriendo hacia el sector norte del estadio.

Y es que gracias a ese tanto, Junior de Barranquilla quedó a un paso de la clasificación a la final y venció a uno de sus rivales históricos.

Teófilo Gutiérrez celebrando la victoria de Junior contra Atlético Nacional. | Foto: Colprensa

Alfredo Arias agradeció a la hinchada por su acompañamiento y pidió que nuevamente se hagan presentes para el próximo partido contra América de Cali.

“Hoy una parte del triunfo es de la gente. Íbamos perdiendo y habíamos fallado en algunas jugadas y no se sintió el abucheo, por el contrario, seguían alentando. Entramos en el segundo tiempo y tenían confianza, tenían fe. Gracias a Dios que los pudimos mandar a casa con una gran alegría. Seguramente mañana tendremos un día más feliz para ir a trabajar“, declaró el técnico uruguayo.

De sus jugadores destacó la capacidad para sobreponerse al gol de Dairon Asprilla y darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo.