Aunque parezca que los rojiblancos ya van un paso más adelante que sus rivales rumbo a la final, aún nada está definido. Para los barranquilleros quedan seis puntos en disputa, mientras que para los demás 9.

DIM y América se enfrentan en la noche de este lunes, 1 de diciembre, por la fecha 4. Si llega a darse igualdad, ambos jugarán para Junior y dejarán casi que sentenciado el grupo.

No obstante, de haber victoria de los americanos, el grupo se pondrá más apretado de lo que ya está. Con 7 puntos, el rojo caleño quedaría a tan solo una unidad de Junior a falta de dos fechas por disputarse.

Para los de Barranquilla, la ecuación es más que sencilla en las dos fechas que le restan; es más, en una, ya habría podido definir estar en la disputa de la final por el título de Liga 2025-I.

Su próximo salida está prevista para que sea con América en el Metropolitano. En caso de que Junior gane el próximo jueves a los caleños, podría sentirse finalista del FPC.

Cuentas precisas para cada uno:

Junior de Barranquilla:

A la espera del resultado entre DIM y América de este lunes.

En la próxima fecha enfrenta a América; si le gana, tendría su paso asegurado a la final.

Atlético Nacional

Con 5 puntos son segundos. Ganar los seis que quedan en disputa, los mantendría vivos.

Necesitan de un traspié ante Junior contra el que sumaron solo una unidad en el doble enfrentamiento.

América de Cali

Ganar al DIM en la fecha de este lunes es vital. Si lo hace, llegaría con chances claras a los juegos frente al Junior y Nacional.

Independiente Medellín

Su primera parte de las finales no fue buena. Aún le quedan nueve puntos y llegaría a 10 en caso de sumarlos todos.

Ganar lo que resta es la consigna. Además, de esperar los traspiés de Junior y Nacional.

Fixture de los cuadrangulares (Grupo A)

Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín.

Fecha 2

América de Cali vs. Junior de Barranquilla.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 3

América de Cali vs. Independiente Medellín.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

Fecha 4

Independiente Medellín vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional.

Fecha 5

Junior de Barranquilla vs. América de Cali.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Fecha 6

América de Cali vs. Atlético Nacional.