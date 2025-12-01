Suscribirse

Cuentas de los cuatro equipos del grupo A en Liga BetPlay, tras Junior vs. Nacional: todos con chances

A pesar de la ventaja que tomó en el cuadrangular el rojiblanco, un juego podría apretar todo para la definición del finalista.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 2:31 p. m.
Cuadrangular A, Liga BetPlay 2025-II con Junior, Nacional, América y DIM
Cuadrangular A, Liga BetPlay 2025-II con Junior, Nacional, América y DIM | Foto: Colprensa

Junior manda en el grupo A de las finales de Liga BetPlay. Su victoria reciente ante Atlético Nacional, lo colocó de manera cómoda en la cima de la tabla de posiciones del cuadrangular en el que también están América de Cali e Independiente Medellín.

Aunque parezca que los rojiblancos ya van un paso más adelante que sus rivales rumbo a la final, aún nada está definido. Para los barranquilleros quedan seis puntos en disputa, mientras que para los demás 9.

Junior de Barranquilla se instaló en la cima de su grupo tras vencer a Nacional
Junior de Barranquilla se instaló en la cima de su grupo tras vencer a Nacional | Foto: Colprensa

DIM y América se enfrentan en la noche de este lunes, 1 de diciembre, por la fecha 4. Si llega a darse igualdad, ambos jugarán para Junior y dejarán casi que sentenciado el grupo.

No obstante, de haber victoria de los americanos, el grupo se pondrá más apretado de lo que ya está. Con 7 puntos, el rojo caleño quedaría a tan solo una unidad de Junior a falta de dos fechas por disputarse.

Para los de Barranquilla, la ecuación es más que sencilla en las dos fechas que le restan; es más, en una, ya habría podido definir estar en la disputa de la final por el título de Liga 2025-I.

Su próximo salida está prevista para que sea con América en el Metropolitano. En caso de que Junior gane el próximo jueves a los caleños, podría sentirse finalista del FPC.

Cuentas precisas para cada uno:

Junior de Barranquilla:

  • A la espera del resultado entre DIM y América de este lunes.
  • En la próxima fecha enfrenta a América; si le gana, tendría su paso asegurado a la final.

Atlético Nacional

  • Con 5 puntos son segundos. Ganar los seis que quedan en disputa, los mantendría vivos.
  • Necesitan de un traspié ante Junior contra el que sumaron solo una unidad en el doble enfrentamiento.
Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II
Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

América de Cali

  • Ganar al DIM en la fecha de este lunes es vital. Si lo hace, llegaría con chances claras a los juegos frente al Junior y Nacional.

Independiente Medellín

  • Su primera parte de las finales no fue buena. Aún le quedan nueve puntos y llegaría a 10 en caso de sumarlos todos.
  • Ganar lo que resta es la consigna. Además, de esperar los traspiés de Junior y Nacional.

Fixture de los cuadrangulares (Grupo A)

Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín.

Fecha 2

América de Cali vs. Junior de Barranquilla.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 3

América de Cali vs. Independiente Medellín.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

Fecha 4

Independiente Medellín vs. América de Cali.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional.

Fecha 5

Junior de Barranquilla vs. América de Cali.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Fecha 6

América de Cali vs. Atlético Nacional.

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla.

