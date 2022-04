Los memes que dejó la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia

Los usuarios no perdonaron en redes sociales para mofarse de la despedida del técnico cafetero.

Después de casi un mes del fracasado ciclo de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia, este lunes finalmente se conoció desde la FCF que el estratega no estará más al frente de la Tricolor.

Por medio de un comunicado oficial, la FCF notificó que “el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy (lunes 18 de abril), acordó con el profesor Reinaldo Rueda su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

Asimismo, el cuerpo técnico de Rueda dará un paso al costado junto con él al no conseguir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

“En este sentido, le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo”, agrega el comunicado compartido en redes sociales.

Su salida ha generado un sinnúmero de comentarios y burlas, pues los usuarios en redes sociales aprovecharon la coyuntura para mofarse y postular varios nombres para el futuro del banquillo nacional.

“Tras la salida de Reinaldo Rueda, es hora de descongelar al profe Maturana”, escribió un usuario usando un meme de la tradicional saga animada de Los Simpson.

Por otro lado, otros pusieron los nombres de Juan Carlos Osorio, recién salido de América, y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, otro que dejó el banquillo de una selección después de quedar eliminado de Catar.

Mire los mejores memes

Tras la salida de Reinaldo Rueda, es hora de descongelar al profe Maturana. pic.twitter.com/T05LF2Jsqv — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) April 18, 2022

Despidieron a Reinaldo Rueda de la selección Colombia. pic.twitter.com/kWYuWn30vD — Juancho Mosquera (@jm_mosquera) April 18, 2022

Sale Reinaldo Rueda y empezar a calentar Bolillo Gómez



🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/2ajGnt29lA pic.twitter.com/hzn3iWVj7z — 🐙 Juan 🦑 (@JuanGodev) April 18, 2022

Mientras tanto en la federación:



Ahora si va a ser una sorpresa el regreso del Bolillo pic.twitter.com/pPxXBvfPJe — David Castillo (@Lino_89) April 18, 2022

Para cuando el comunicado de la renuencia del comité ejecutivo¡ @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/ueEg6Q0Akl — José burbano (@damianburbano) April 18, 2022

¿Quiénes suenan a reemplazar?

Desde el momento en que Carlos Queiroz se despidió de Colombia, el ‘Tigre’ Gareca se ha convertido en un auténtico anhelo para la FCF. La clasificación a Rusia 2018 lo avala, sumado a que en el repechaje ante una selección asiática no debería tener mayores problemas para avanzar a su segundo Mundial de manera consecutiva.

Gusto siempre ha existido en los directivos. Sin embargo, las conversaciones no han prosperado por su presente con el conjunto inca. “Nunca nos permitiríamos tener un contacto oficial en estos momentos. Cuando renovamos con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien”, declaró.

“Para el entrenador que tuvo paso por varios clubes de Colombia, no es sano hablar de esto previo al próximo reto con los peruanos. “Me haría perder el compromiso que yo tengo con la selección y con un país. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera hablar con alguien, ni con equipo ni con selección, estamos enfocados en el repechaje”

El otro técnico en carpeta es Marcelo Bielsa, recientemente desvinculado del Leeds United al que llevó de regreso a la Premier League tras 16 años de espera. El argentino salió por malos resultados, aunque quedó en la memoria de los aficionados por devolverles el lugar en la primera división del fútbol inglés.

“Otra de las selecciones que no viajará a Catar es Colombia y los cafeteros están interesados en que el rosarino agarre la Sub-17 y la Sub-20 para poder trabajar desde las inferiores”, publicó en marzo pasado el diario Olé.

Ahora bien, un hombre de la casa también entraría en el sonajero de Colombia. Se trata de Luis Fernando Suárez, actualmente en la selección de Costa Rica. El problema es que, para poder tener opciones de contratarlo, la FCF tendría que esperar que pierda el repechaje en junio o que termine su participación en Catar 2022 en diciembre.

En declaraciones para Zona Libre de Humo, el antioqueño aseguró que “dirigir la Selección Colombia para mí no es una obsesión; si se da, bien”, aunque dejó abierta la puerta a poder planteárselo en un futuro.

Por el momento, el objetivo de Suárez es clasificar con Costa Rica y hacer una decorosa actuación como otrora lo hiciera su compatriota Jorge Luis Pinto, llegando hasta la fase de cuartos de final en Brasil 2014.