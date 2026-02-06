Los sueldazos de las estrellas: cuánto ganan Luis Díaz en Bayern Múnich y James en su nuevo equipo el Minnesota United FC

Luis Díaz y James Rodríguez, las estrellas de Selección Colombia en la actualidad que se preparan para el Mundial 2026. El guajiro brilla en el Bayern Múnich y se acerca a un triplete de títulos antes de junio, mientras que el capitán recién firma un nuevo contrato para su carrera deportiva con el Minnesota United FC de la MLS.

Lucho y el Bayern avanzan en la élite europea con el único objetivo de ganar la Champions League con el técnico Vincent Kompany a bordo. Al menos en la fase liga, el club alemán finalizó en segunda posición y avanzó directamente a los octavos de final, que se jugarán en el próximo mes de marzo.

Además de eso, Bayern se concentra en dominar nuevamente la Bundesliga, pese al desliz que tuvo en las dos últimas fechas, donde cedió un empate con el Hamburgo y perdió ante el Augsburgo en el Allianz Arena, lo que le ha servido al Borussia Dortmund para recortar las diferencias en el segundo lugar.

James Rodríguez habla con Luis Díaz. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A estas competencias se suma la Copa de Alemania, donde Bayern tiene la única obligación de clasificar a las semifinales y luchar por el título. En estos frentes, Luis Díaz es fundamental en el ataque del Bayern y argumenta la millonada que el gigante bávaro le paga por temporada. Una cifra que redondea los 14 millones de euros por año, unos 64 mil millones de pesos colombianos.

El salario de James Rodríguez en Minnesota

Mientras Luis Díaz brilla en Bayern y planea salir de esa mala racha tras dos partidos sin ganar, James Rodríguez se movió por Estados Unidos y ya fue oficializado en el Minnesota United en un contrato por seis meses, con posibilidad de renovación hasta el mes de diciembre.

James Rodríguez ya luce los colores del Minnesota United. Foto: Minnesota United

El anuncio de su nuevo club cae en plena recta final hacia el Mundial 2026 y ahora tendrá meses de actividad en Norteamérica pensando en la preparación de la Copa Mundo. También se conoció el salario por los seis meses que tendrá James en Minnesota.

El volante ganará una cifra cercana a los 5 millones de dólares por los seis meses que dura el contrato, algo más de 18 mil millones de pesos colombianos. Abismal diferencia si se tienen en cuenta los 64 mil millones de Luis Díaz en Alemania por año.

Se debe tener en cuenta que el valor del contrato aumentará en junio siempre y cuando se renueve, para un total de 10 millones de dólares por la temporada en Minnesota, unos 36 mil millones de pesos colombianos.

Por semana, James ganará 192 mil dólares, que equivalen a 710 millones de pesos colombianos.