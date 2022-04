“Luis Díaz es de otro lote”: Carlos Antonio Vélez se rindió a los pies del jugador del Liverpool

Luis Díaz sigue generando todo tipo de comentarios desde que llegó al Liverpool de Inglaterra, en su gran mayoría elogios. Ya es habitual que el internacional colombiano tenga destacadas presentaciones con el club inglés, convirtiéndose en una de las fichas claves del planteamiento de Jürgen Klopp.

Su más reciente presentación fue el miércoles -27 de abril- en las semifinales de la Champions League, duelo en el que los reds derrotaron dos goles a cero al Villarreal, en la ida, en Anfield. Con esa ventaja, Liverpool visitará la próxima semana España como favorito a clasificar a la final del certamen internacional.

Sobre el rendimiento del guajiro de 25 años, en total, durante los 80 minutos que estuvo en cancha, tuvo 65 interacciones con el balón y generó 35 pases correctos de 43, para una efectividad del 81 %, y completó cinco remates, de los cuales tres fueron con dirección a puerta.

Tras una nueva destacada actuación en el torneo internacional, el internacional con la Selección Colombia recibió elogios de varios referentes del fútbol y del periodismo deportivo. Precisamente, un día después del partido, Carlos Antonio Vélez volvió a destacar el presente de su compatriota y le auguró “larga vida”.

“Luis Díaz es de otro lote, de otra generación. Enamora lo que hace y ayer en un rol más táctico que de figuración personal mostró una vez más que está para grandes cosas. No es una apuesta, es una realidad para el fútbol de hoy que es otra cosa; físico, veloz e intenso. Larga vida, pero así!”, escribió el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Antes de hacer ese comentario, el miércoles dio su opinión del partido en la red social. Así como hubo buenos comentarios para el futbolista cafetero, Vélez también enalteció lo hecho por el Liverpool de Jürgen Klopp.

“El @VillarrealCF no es el @realmadrid que remonta y el @LFC no es el @ManCityES que no sabe defender lo que logra. Triunfo nítido del mejor. Liverpool es equilibrio puro. Una maravillosa expresión de juego ofensivo-defensivo. Y Lucho fue muy táctico, jugando hacia adentro, e influyente”, escribió.

En menos de tres meses con el Liverpool, Luis Díaz ha disputado 621 minutos en nueve partidos por liga inglesa, siete de ellos como titular, con un registro de tres goles y dos asistencias. Además, a nivel internacional suma 275 minutos en cinco duelos con los reds en la Champions League, con una anotación y otro pase gol.

Hay que recordar que el guajiro de 25 años ya había jugado en la actual edición de la Champions con la camiseta del Porto, equipo con el que enfrentó en dos ocasiones al Liverpool en la fase de grupos. En total, jugó 523 minutos en seis partidos como titular y marcó dos goles, registro con el que no logró salvar al equipo portugués de la tercera posición que los relegó a jugar la Europa League.

Estando en semifinales del torneo de clubes más importante del mundo, Liverpool y Luis Díaz aspiran a ganar los cuatro títulos que disputan en la temporada. Cabe recordar que el atacante colombiano ya fue campeón de la Copa de la Liga, tiene opciones de ganar la liga y disputará la final de la FA Cup ante el Chelsea el 14 de mayo, rival al que el equipo Merseyside ya venció para conseguir el primer título de la campaña 2021/22.