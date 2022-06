Luis Fernando Suárez se mostró devastado a pesar de clasificar al Mundial con Costa Rica

La selección de fútbol de Costa Rica consiguió una gesta histórica este martes tras clasificar al Mundial de Catar 2022, algo que parecía imposible hace algunos meses, pues se encontraban al borde de la eliminación. Sin embargo, la llegada del técnico Luis Fernando Suárez dio un giro sustancial para que hoy en día los ‘ticos’ puedan decir que están en una nueva cita orbital.

Después de lograr el cupo de repechaje en la eliminatoria Concacaf, los ticos se aferraron este martes a la ilusión de avanzar y con un 1-0 sobre Nueva Zelanda, pusieron su nombre en Catar, torneo donde se instalarán en el grupo E junto a España, Alemania y Japón, camino similar al que tuvieron en Brasil 2014, de la mano de otro colombiano, Jorge Luis Pinto.

Joel Campbell convirtió el único tanto del partido frente a Nueva Zelanda - Foto: AFP

Sin duda alguna, el hombre del momento en suelo tico tiene nombre y apellido: Luis Fernando Suárez. Desde la llegada del estratega cafetero, la selección centroamericana hilvanó una serie de partidos sin caer, lo cual hizo que el sueño mundialista fuera posible.

Tras alcanzar el objetivo, en las declaraciones pospartido, el seleccionador cafetero declaró con sinceridad: “Es una obsesión que quería cumplir”. Con un calificativo que repitió en varias ocasiones de su intervención, destacó sin profundizar lo importante que había sido lograr el tiquete al Mundial, no solo para Costa Rica, sino a título personal: “Este grupo es espectacular, no puedo describirlo. Es un grupo humano espectacular, con estos jugadores es mucho más fácil hacer las cosas. Me siento feliz por mi país también. Nos costó, fue duro y lo importante es que ganamos”.

Ahora bien, no todo fue alegría para el técnico colombiano, ya que no pudo ocultar su dolor por la eliminación de Perú y más por un hombre en particular, Luis Advíncula, jugador que erró uno de los cobros en la fatídica tanda de penales ante Australia.

Suárez se mostró realmente conmovido con lo que ocurrió con el jugador peruano, ya que él fue uno de sus primeros entrenadores en su carrera. “A mí lo de Advíncula me mata, tengo una rayita en el corazón porque yo lo puse a jugar por primera vez, en el Juan Aurich… yo lo amo”, dijo Suárez tras lo sufrido por el jugador que milita en Boca Juniors de Argentina.

“No quiero que él ni siquiera piense en irse de la selección (Perú), Luis tiene todavía mucho para dar. Esa tristeza que tengo hoy es grande porque hay un montón de cosas personales allí, no me queda solo sino sentir tristeza”, agregó el colombiano con respecto al jugador que anunció su salida de la Bicolor este lunes.

"LO DE ADVÍNCULA ME MATA, TENGO UNA RAYITA EN EL CORAZÓN. LO AMO" fuerte declaración de Luis Fernando Suárez, en medio de los festejos de Costa Rica. El entrenador le brindó todo su apoyo al jugador peruano. pic.twitter.com/3N0EdzbL3o — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2022

El mensaje de Advíncula prendió las alarmas en Perú

Al número 17 de los peruanos se le vio tras el resultado final muy afectado y dejó un importante anuncio en sus historias de Instagram que sorprendió al mundo del fútbol.

En primera medida, el experimentado jugador peruano quiso mostrar su pena sobre lo ocurrido con los más cercanos a su círculo social, además de un mensaje general para sus compatriotas en donde se quiso hacer responsable de la derrota: “Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé. A todo Perú, soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”.

Por otra parte, el jugador hizo un anuncio crucial. Impulsado por lo que a su consideración fue un error, el lateral peruano dio a conocer que ese había sido el último juego defendiendo los colores de su país, aduciendo que su regreso con el equipo nacional tras lo ocurrido iba a ser muy difícil: “Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga las fuerzas para levantarme de esto; a mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”.