Luka Modrić sorprende al decir cuál es su selección favorita para ganar el Mundial de Catar

El internacional croata del Real Madrid, Luka Modrić, afirmó que la Selección Argentina “siempre es favorita para ganar el Mundial”, al contar en sus filas con Leo Messi, pero recordó que Croacia venció a la albiceleste por 3-0 en el último enfrentamiento mundialista entre ambas.

El 10 merengue, que afrontará su cuarto mundial tras Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, es consciente de la fortaleza de cualquier selección en Catar 2022 y prefiere no señalar a ningún equipo por encima del resto. Sin embargo, al ser preguntado por el equipo de Scaloni, recordó lo sucedido en Rusia. “Jugamos contra Argentina en el último torneo y ganamos”, indicó en declaraciones a ESPN, tras recordar el 3-0 que endosaron a la albiceleste en la fase de grupos.

“¿Qué veo en ellos ahora? Son muy buen equipo, me parece más fuerte que hace unos años”, opinó el centrocampista del Real Madrid. “Han creado un grupo muy fuerte con Messi a la cabeza, que es un jugador diferente. Están más unidos, no han perdido muchos partidos”, indicó.

“Argentina, con Messi, siempre es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo”, manifestó Modrić, de 36 años, y en plena forma tras completar una gran temporada con el Real Madrid, que terminó con el título de la Champions League, el quinto en su laureada carrera.

En esta edición, la selección de Croacia quedó encuadrada en el grupo F junto a Bélgica, Marruecos y Canadá. Los ajedrezados debutarán en Catar el día 23 de noviembre frente a Marruecos, justo un día después que Argentina haga lo propio frente a Arabia Saudita en el grupo C que comparte además con México y Polonia.

¿El último baile de Messi y Modrić?

Aquel día, después de la goleada de Croacia a Argentina, Modrić salió en defensa de un criticado Messi y aseguró que “él no puede hacer todo solo. En fútbol hay que tener ayuda. Yo lo veo bien, pero lo que no ayudó fue nuestro juego. Cerramos espacios para no permitir que le llegara el balón”.

Esa ansiedad por no lograr títulos con la Albiceleste ha quedado atrás y ahora el astro del PSG llega reforzado por un técnico capaz de potenciar a los futbolistas que tiene a su alrededor. Ángel Di María, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, entre otros, serán los escuderos de Messi para disputar su posible última opción de ganar un Mundial.

“Pienso en lo que viene, que es cerquita, en los jugadores, en los partidos de preparación que tendremos en septiembre y octubre... Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegaré bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas”, dijo la Pulga en una declaración reciente que parece avisar un cercano fin de ciclo.

Messi celebra junto a Lautaro Martínez en la 'Finalissima' frente a Italia - Foto: AP/Matt Dunham

Messi no oculta que a este nivel tiene una gran oportunidad de levantar el trofeo que tanto añora, ese que le falta para terminar la eterna comparación con Diego Armando Maradona. “Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más”, dijo.

Aparte de Messi, otras figuras que disputarán en Catar su posible último mundial son Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Thomas Müller y el propio Luka Modrić que, para 2026, ya estará pasando los 40 años y difícilmente siga activo en el fútbol europeo.

Ese es otro de los condimentos especiales que tiene la próxima cita orbital a disputarse entre el 21 de noviembre y el 28 de diciembre por primera vez en país de Oriente Medio.

*Con información de Europa Press.