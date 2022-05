Manchester City hace oficial el fichaje de Haaland por una millonaria cifra

Manchester City anunció este martes haber llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero noruego Erling Haaland, pero el club inglés debe llegar todavía a un compromiso con el jugador.

“Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland desde el 1 de julio de 2022. Este traspaso está sometido ahora a la finalización de los términos del contrato con el jugador”, anunció el club inglés.

El Borussia Dortmund, que cotiza en bolsa, también emitió un comunicado para anunciar que Haaland está “cerca de comprometerse con el Manchester City”. El goleador de 21 años, considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, marcó 85 goles en 88 partidos con el Borussia Dortmund desde su llegada en enero de 2020.

El Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al Club el 1 de julio de 2022.



El traspaso permanece sujeto a que el Club y juagdor finalicen los términos. pic.twitter.com/NaZT69NRJP — Manchester City (@ManCityES) May 10, 2022

La prensa británica del lunes había dado como inminente la oficialización del traspaso, indicando que el club inglés había informado a su homólogo alemán de su intención de activar la cláusula de rescisión del jugador, fijada, según la prensa, en 60 millones de euros.

Un contrato gigantesco le espera en Manchester y debería hacer inmediatamente de él uno de los jugadores mejor pagados del club y de la Premier League, con un salario estimado en 20 millones de euros por año y un contrato de cinco temporadas.

Dos horas antes de este anuncio, Pep Guardiola había indicado no poder comentar las informaciones sobre la próxima firma del jugador. “El Borussia Dortmund y Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté completamente concluido”, había respondido en una rueda de prensa antes del partido aplazado de la 33ª jornada de Premier League, el miércoles en Wolverhampton.

La Premier recibe al ‘Androide’

Erling Haaland ha cimentado su carrera futbolística a base de romper récords, hasta convertirse en el fichaje más caro de la historia de la Premier League tras su pase al Manchester City en una operación que puede rondar los 250 millones de euros (263 millones de dólares), entre cláusula de rescisión pagada, salario y diversos flecos.

Nacido en Leeds, el hijo del antiguo jugador del Manchester City Alf-Inge Haaland no había cumplido aún los 20 años cuando fue el primer futbolista de la historia en marcar seis goles en sus primeros tres partidos de Liga de Campeones.

Marcó un ‘hat-trick’ en su debut en la Champions contra el Genk belga en septiembre de 2019, jugando entonces en el Red Bull Salzburgo, para después anotar otro tanto al Liverpool y un doblete al Nápoles. Su marca de 29 goles en 27 partidos con el Salzburgo le llevó a fichar por el Borussia Dortmund, que lo tuvo en diciembre de 2019 a cambio de 20 millones de euros (21 millones de dólares).

En Alemania, se convirtió en el primer jugador en marcar un triplete en su primer partido de Bundesliga, haciéndolo además desde el banquillo y en solo 23 minutos, cuando debutó con el Dortmund frente al Augsburgo (triunfo por 5-3). “Para eso me habéis firmado”, sentenció el joven Haaland al director deportivo del Dortmund Michael Zorc. El delantero noruego fue el más joven en la historia en alcanzar los 50 goles en la Bundesliga, necesitando para ello apenas 50 partidos, otro récord.

No obstante, cualquier periodista que busque respuestas a su capacidad goleadora tendrá una labor complicada ante un Haaland que también es el maestro de las respuestas escuetas. “El día que dé una entrevista de más de un minuto, dejaré el fútbol”, llegó a bromear por esa curiosa característica que ahora estará a prueba ante los inquietos medios ingleses.

Con información de la AFP.