La Premier League se regala un duelo decisivo con sabor a final por el título: el Manchester City (2º) recibe al Arsenal (1º) el domingo a las 10:30 p.m, una batalla táctica y una guerra de nervios que hace salivar a Inglaterra.

“No recuerdo, en los últimos tres, cuatro, cinco años, un partido más importante que este en la Premier League”, afirmó Michael Owen, el antiguo artillero del Liverpool, al micrófono de la liga inglesa.

Si el City pierde, “se ha acabado”, reconoció este viernes Pep Guardiola. “Pero con los otros dos resultados (...) aún quedaría mucho por jugar”, añadió el técnico Citizen.

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El desplazamiento de los londinenses al norte no podía llegar en un momento más caliente, a seis jornadas del final del campeonato y con una diferencia de puntos que se ha estrechado de forma brusca.

El Arsenal tuvo el sábado pasado la oportunidad de dejar al City a doce puntos, en caso de victoria contra el Bournemouth.

Pero fueron las Cherries de Antoni Iraola los que se impusieron en el Emirates, antes de que los Citizens barrieran al Chelsea (3-0) el domingo con un excelente Rayan Cherki.

IA pronosticó ganador y campeón

Para ambos planteles es un partido clave. La expectativa a días de dicho juego hace pensar en pronóstico y la Inteligencia Artificial fue consultada para saber cuál es su veredicto. Si bien todas se inclinan por la victoria del City, eso no sería definitivo para la consagración de Arsenal tras más de 20 años sin hacerlo.

ChatGPT apuntó a que el ganador del partido sería el Manchester City (2-1) con un resultado bastante apretado. No obstante, le da la ventaja porcentual a los rojos de cara a quedarse con el título de Premier League al final de las 38 fechas que componen el campeonato.

William Saliba y Erling Haaland en Arsenal vs. Manchester City. Foto: Getty Images

“Arsenal tiene entre 69% y 98% de probabilidad de ser campeón, incluso perdiendo este partido", sentencia la herramienta consultada.

Por su parte, Gemini se mantuvo por la misma línea de lo dicho por la herramienta anterior.

“El calendario restante de Arsenal parece manejable, y City aún tiene que demostrar que puede remontar consistentemente. Mi pronóstico final del campeón: Arsenal gana la Premier League 2025/2026″, sentenció el sistema que está relacionado con Google.

¿Se diluye el sueño de Arsenal?

Históricamente, en la Premier League, el mes de abril es el peor para Arteta (42,3 % de victorias), y el mejor para su competidor Pep Guardiola (79,8 %).

La cantinela que describe al Arsenal como un equipo incapaz de soportar la presión al final de la temporada se hace cada vez más ensordecedora.

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Por fortuna, el club del cañón sigue además siendo dueño de su destino en la liga, algo que el ruido mediático y su estado de forma actual podrían hacer olvidar.

“El Arsenal puede ganar el título el próximo fin de semana en el Etihad”, zanjó Gary Neville, ocho veces campeón de liga con el Manchester United.

*Con información de AFP.