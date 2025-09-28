Marea de críticas contra Marino Hinestroza: foto sacó supuesto tocamiento de zona genital a rival de Millonarios

Hay una nueva polémica en el Fútbol Profesional Colombiano. Esta vez el protagonista fue Marino Hinestroza, quien habría tocado en las partes íntimas a su rival de Millonarios, Edwin Mosquera.

Múltiples repeticiones de la transmisión oficial dieron cuenta de que durante un forcejeo entre los dos jugadores citados, el de Atlético Nacional, al parecer, agarra con fortaleza al contrario.

Esa acción lleva al piso al del elenco, quien se retuerce por unos cuantos minutos en el gramado del Atanasio Girardot.

Le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada. Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital. Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó. pic.twitter.com/NUCrbpu7DG — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 28, 2025

Ante la revisión de las múltiples imágenes empezaron a surgir los análisis de los expertos en arbitraje del país.

Uno de los primeros en emitir un concepto fue el perfil VAR Central, quien apuntó a que “le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada”.

“Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital”, describen de lo que a su juicio hizo Hinestroza.

“Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó” y finalizan con la crítica al juez central.

Marino Hinestroza pudo irse expulsado del Nacional vs. Millonarios por Liga BetPlay. | Foto: Getty Images

Otro que hizo referencia a la misma situación fue el exárbitro José Borda, quien apuntó al VAR por también tener un mal proceder.

“En esta acción de Marino Hinestroza de Nacional contra Mosquera de Millonarios, el VAR debió llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisara“, aseveró.

A juicio de Borda, dicha acto pudo derivar en la salida inmediata del partido para Marino Hinestroza.

“Y si la considera como una acción humillante o degradante sería roja directa, para mí es roja”, completó su opinión.

Esto dice el reglamento FIFA

Quien podría llegar a intervenir como máximo organismo del fútbol mundial en este caso sería la FIFA.

A pesar de eso, en la revisión de sus códigos por la situación específica no se encuentra un apartado que hable de conducta sexual en el ámbito deportivo.

Aunque no se tenga claridad en este aspecto, sí pudieran existir reglamentos de verificación de identidad sexual en las competiciones que ayudan a garantizar la equidad de género.

¿Millonarios dijo algo al respecto?

Ni el directo afectado, Edwin Mosquera, ni tampoco ninguno de los miembros de Millonarios hicieron referencia tras el juego a este suceso.

En rueda de prensa estuvieron el entrenador, Hernán Torres, y el defensor central, Juan Pablo Vargas.

El director técnico se centró en lo netamente deportivo. “Me parece que el equipo hizo un buen trabajo hasta el primer gol. Al equipo lo golpeó bastante ese gol, luego llega el penal muy rápido y ahí Nacional maneja el partido”, analizó.

“Siempre en cada partido hay dificultades y errores. Estamos haciendo esas evaluaciones, trabajando duro para que el equipo se enrute”, agregó del nivel actual del club.

Vargas se lamentó por cortar la racha de años que mantenía Millonarios sin perder en el Atanasio Girardot.

“Nunca me había pasado esto de perder aquí desde que estoy en Millonarios. Los dos goles fueron muy rápidos”, apuntó.