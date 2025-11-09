‘Maromas’ de Yerry Mina enojan en Italia: se ganó agresión y Fábregas no contuvo su ira

Yerry Mina es un jugador polémico por su manera de jugar. En Italia, sus ‘maromas’ no han dejado de verse y, en el más reciente partido, fue foco de polémicas ante Como.

El colombiano se enganchó en una pelea con el español Álvaro Morata, quien no aguantó las provocaciones del colombiano y lo agredió.

Cuando transcurría el minuto 60, Mina frenó el juego cubriendo el balón. Hasta allí, llegó el atacante español que fue a empujar al de Selección Colombia.

Yerry Mina up to his usual tricks in Italy hahaha, winding Morata up so much he’s asking to be subbed off pic.twitter.com/mq3iuWMevk — Luke (@_luke1878_) November 8, 2025

Yerry salió impulsado por el golpe unos metros hacia adelante, se retorció e hizo que al rival lo amonestaran con tarjeta amarilla.

Morata, al ver que el árbitro venía con la cartulina en la mano, empezó a protestar, pero la decisión del árbitro ya estaba en firme.

El ‘teatro’ de Mina en el piso fue evidente. Si bien sí existió un golpe, no daba para las reiteradas volteretas que dio en el piso.

Actuar causó irá de Cesc Fábregas

Esa manera de jugar de Mina es una que no a todos sus rivales caiga en gracias. Cesc Fábregas, exjugador convertido en técnico, tuvo un reparo en contra del nacido en Guachené.

”¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro”, soltó tras el juego de la Serie A.

Yerry Mina haciéndose sentir ante un rival en Italia | Foto: NurPhoto via Getty Images

“En el fútbol se ve de todo. Hablé con Smolcic y le dije que presionara fuerte una última vez antes de que entrara Douvikas”, añadió tras el malestar que Mina causó.

“Defiendo a mi jugador; si hay algo que decir, se resuelve internamente. Pero no hay nada que decir”, zanjó para no agrandar la polémica.

Mina no escatima en si es su “esposa, hija o mamá”

Al protagonista del problema también lo entrevisto la prensa italiana una vez culminó el juego. Allí el central aumentó la polémica con frases bastante retadoras.

Sobre los constantes enfrentamientos con el atacante rival dijo: “Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón”.

Yerry Mina: “I go hard into every challenge and I don’t give a shit whether that’s against my mum, my wife or my daughter” pic.twitter.com/z4b22q2X8w — Patrick Kendrick (@patrickendrick) November 8, 2025

Luego de esto fue que tiró la frase que llamó poderosamente la atención: "Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo".

Y posteriormente justificó la manera en la que se mide con sus contrarios: “Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”.

Reto antes de unirse a selección

En empate 0-0 acabó el juego entre Como y Cagliari, donde Yerry fue titular y jugó los 90 minutos del duelo por la fecha 11.

Este fue el partido que antecedió para el defensor su citación a Selección Colombia, con la que se volverá a unir tras la ausencia de la fecha FIFA pasada.