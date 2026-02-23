Medellín y Tolima: hora y canal de sus juegos decisivos para entrar a grupos en Libertadores

Independiente Medellín a Liverpool de Uruguay y Deportes Tolima a Deportivo Táchira, dirigido por el exmediapunta uruguayo Álvaro Recoba, ganaron el partido de ida por la mínima diferencia y tomaron ventaja para el juego de vuelta que resolverán en Colombia.

Ante los uruguayos, el martes en el estadio Atanasio Girardot 7:30 p.m. por ESPN (hora Colombia), el DIM empezará un singular periplo sin el DT Alejandro Restrepo en el banquillo, pues fue expulsado en la ida y también el fin de semana en la liga colombiana.

El equipo paisa tuvo destacada actuación. Foto: X DIM

El Tolima, por su parte, cerrará la segunda ronda ante los venezolanos el jueves en el Manuel Murillo Toro de Ibagué 7:30 p.m. (hora Colombia).

Entre martes y jueves se disputarán los ocho duelos de vuelta que definirán el paso a la tercera y última ronda, clasificatoria para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jornada crucial en Copa Libertadores

El miércoles en Río de Janeiro, Botafogo saltará a la cancha del estadio Nilton Santos a tirarle la carrocería encima a Nacional Potosí, que se aferrará con uñas y dientes a su único gol de ventaja.

La derrota 1-0 en la ida en Bolivia, en los temibles “cuatromil” de altura de Potosí, no dejó conformes a los hinchas del Alvinegro, que afronta serias dudas deportivas e institucionales.

Luego de un 2024 de ensueño para el club que inmortalizó Garrincha, cuando obtuvo un Brasileirão esquivo por casi tres décadas y luego su única Copa Libertadores, Botafogo se bajó de la pelea por la cima y dejó de firmar grandes figuras.

Además, vive una turbulencia financiera y judicial derivada de los problemas de su propietario, el empresario estadounidense John Textor.

En la ida, los bolivianos pudieron ganar por varios goles de diferencia y fueron amplios dominadores, pero al nivel del mar el Fogão saldrá a proponer para avanzar en la Copa.

También llega leve a casa tras haber sepultado una mala racha de seis derrotas consecutivas, un mal andar que recientemente rompió ante Boavista, en el Campeonato Carioca.

Receptor principal de las críticas, el entrenador argentino Martín Anselmi dio descanso a sus figuras y ante Nacional Potosí llegarán enteros Vitinho, Alexander Barboza, Mateo Ponte, Álvaro Montoro y Newton.

En su búsqueda por levantar, el club brasileño firmó la semana pasada a Cristian Medina, mediocampista argentino de Estudiantes de La Plata, el decimocuarto extranjero del plantel, y al veterano mediocampista Edenílson, de 36 años.

En Guayaquil, Argentinos mostró personalidad, se plantó en campo rival e incluso después de quedar con diez hombres, por la expulsión del central Francisco Álvarez, buscó y encontró de contragolpe un gol para retornar a casa con ahorros.

El miércoles en el estadio Diego Armando Maradona (00H30 GMT del jueves), el Bicho podrá administrar su ventaja con plenitud física, pues su partido liguero ante Lanús, de la semana pasada, fue pospuesto por el paro general en Argentina.

Así, nada hace presagiar que el equipo dirigido por Nicolás Diez salga a resguardarse, pues suele mostrar intensidad y convicción ofensiva. “Vamos a ir a buscar el partido porque es nuestra esencia”, advirtió el entrenador.

En la otra orilla, Barcelona viene de estrenarse con victoria en la liga ecuatoriana, donde marcó su flamante refuerzo, el argentino Darío Benedetto.

En la Paternal, el recién llegado César Farías, entrenador venezolano, estará obligado a subir las líneas y tomar el protagonismo si quiere clasificar.

*Con información de AFP.