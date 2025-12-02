Millonarios pasó la escoba: oficializó la salida de estos jugadores

Millonarios acabó sorprendiendo en la noche de este martes, 2 de diciembre de 2025. Por medio de sus redes sociales oficializó la salida de dos jugadores, que se suman a la ya anunciada de Bruno Savio y a la que seguramente se publicará pronto: Juan Pablo Vargas.

A la baja confirmada de Bruno Savio, para Millonarios en 2026, se oficializaría pronto la de Juan Pablo Vargas. | Foto: Izq: Prensa Millonarios / Der: Getty Images.

Los hinchas no dudaron en reaccionar y desde ya se ve la mano desde la nueva dirección deportiva, en cabeza de Ariel Michaloutsos, así como del cuerpo técnico que tiene como nombre principal a Hernán Torres.

Millonarios anunció la salida de Ramiro Brochero y Cristian Cañozales

Fueron dos publicaciones distintas, donde el cuadro embajador le dijo adiós a dos de sus jugadores. Primero se refirió a Ramiro Brochero y minutos después hizo lo propio con Cristian Cañozales.

Sobre Brochero, soltaron: “Millonarios FC Informa que se ha terminado, por mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Ramiro Brochero. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”.

▶️ Millonarios FC Informa que se ha terminado, por mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Ramiro Brochero. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/Pb9fww5P4X — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

Respecto a Cañozales: “Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro”.

▶️ Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/CDwaL1fkQ1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

Brochero tiene 25 años y Transfermarkt reporta que su contrato con Millonarios iba hasta junio de 2027. Además, ostenta un valor aproximado en el mercado de 150 mil euros. Hay expectativa por conocer su futuro.

Cristian Cañozales, por su parte, tiene 26 años y un valor aproximado en el mercado de 450 mil euros. Además de Millonarios, ha jugado para equipos como Everton (Chile), Carabobo (Venezuela) y Praiense (Portugal).

Esas dos salidas se suman a las ya confirmadas de Bruno Savio a finales de noviembre. Además, se divisa movimiento, pues la prensa reporta que Juan Pablo Vargas tiene todo acordado para seguir su carrera en el fútbol mexicano.

En cuanto a refuerzos, los embajadores solo han oficializado a Carlos Darwin Quintero. Sin embargo, rumores de la prensa vinculan más nombres para llegar al club, con miras a reforzar la nómina y hacer un mejor papel en 2026, pues el 2025 resultó un fracaso.