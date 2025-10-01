Millonarios podría cerrar a este experimentado jugador: “Es del gusto de Hernán Torres”

Hernán Torres llegó en 2025-ll para apagar un incendio en Millonarios. No obstante, el estratega tolimense ya estaría planeando la temporada 2026 donde, empezando de ceros y con una nómina armada por él, pueda obtener mejores resultados.

En ese sentido, parece que Millonarios estaría cerca de cerrar la renovación de uno de sus experimentados jugadores: Danovis Banguero. Así lo reveló el periodista Julián Capera en su canal de YouTube, en el espacio “F5 al Mercado de Fichajes”.

“Hay un primer sondeo, una primera conversación para Danovis Banguero. Es un jugador del gusto de Hernán Torres, Hernán Torres lo conoce, y desde la llegada de Hernán Torres se ha pedido que se incluya en ese grupo de conversaciones”, arrancó contando Capera.

y añadió: “No al mismo ritmo de Leonardo Castro ni Jorge Arias, pero sí hay una intención inicial al menos del cuerpo técnico. Yo realmente no estoy seguro que todos los directivos, los que toman las decisiones en Millonarios, el comité de contrataciones, esté tan de acuerdo con esto; pero al menos de parte del cuerpo técnico les gustaría contar con Danovis Banguero para 2026”.

Danovis Banguero, jugador que podría renovar con Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial

Danovis Banguero es un lateral de 35 años, con amplio recorrido en el FPC, que llegó como refuerzo a Millonarios para enero de 2024. Su contrato con el cuadro albiazul irá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cúcuta, Unión Magdalena, Deportes Tolima , Atlético Huila, Atlético Nacional y Águilas Doradas son los otros equipos en Colombia que han tenido en sus filas a Banguero. ¿Extenderá su vínculo con Millonarios? Se vienen días clave.

También fue Capera el que mencionó que Millonarios avanza en las renovaciones de su goleador estrella, Leonardo Castro, y uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va del semestre: el defensor Jorge Arias. El acuerdo con este último se daría primero que con el atacante.

El presente de Millonarios

Sin torneo internacional por disputar, y con la eliminación en Copa BetPlay ya consumada, Millonarios centra sus esfuerzos en levantar el panorama por Liga BetPlay.

Luego de 13 fechas, los embajadores se estancan en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 14 unidades. Están a cinco del octavo (Alianza F.C.) que ostenta 19 puntos. La expectativa está en si el embajador logra clasificar a cuadrangulares.

Millonarios afronta una de sus peores campañas en los últimos años. | Foto: Colprensa - Richard Dangond