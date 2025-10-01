Suscribirse

Millonarios podría cerrar a este experimentado jugador: “Es del gusto de Hernán Torres”

Dieron detalles de las negociaciones y cómo se darían en los próximos días.

Redacción Deportes
2 de octubre de 2025, 12:52 a. m.
Hernán Torres pediría la renovación de una figura en Millonarios.
Hernán Torres pediría la renovación de una figura en Millonarios. | Foto: Izq: Colprensa - Lina Gasca / Der: Colprensa - Cristian Bayona

Hernán Torres llegó en 2025-ll para apagar un incendio en Millonarios. No obstante, el estratega tolimense ya estaría planeando la temporada 2026 donde, empezando de ceros y con una nómina armada por él, pueda obtener mejores resultados.

En ese sentido, parece que Millonarios estaría cerca de cerrar la renovación de uno de sus experimentados jugadores: Danovis Banguero. Así lo reveló el periodista Julián Capera en su canal de YouTube, en el espacio “F5 al Mercado de Fichajes”.

“Hay un primer sondeo, una primera conversación para Danovis Banguero. Es un jugador del gusto de Hernán Torres, Hernán Torres lo conoce, y desde la llegada de Hernán Torres se ha pedido que se incluya en ese grupo de conversaciones”, arrancó contando Capera.

y añadió: “No al mismo ritmo de Leonardo Castro ni Jorge Arias, pero sí hay una intención inicial al menos del cuerpo técnico. Yo realmente no estoy seguro que todos los directivos, los que toman las decisiones en Millonarios, el comité de contrataciones, esté tan de acuerdo con esto; pero al menos de parte del cuerpo técnico les gustaría contar con Danovis Banguero para 2026”.

Danovis Banguero cobrando su penal contra Real Cartagena en la Copa Betplay
Danovis Banguero, jugador que podría renovar con Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial
Contexto: Andrés Llinás sale en defensa de los directivos de Millonarios: habló y ventiló su postura

Danovis Banguero es un lateral de 35 años, con amplio recorrido en el FPC, que llegó como refuerzo a Millonarios para enero de 2024. Su contrato con el cuadro albiazul irá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cúcuta, Unión Magdalena, Deportes Tolima , Atlético Huila, Atlético Nacional y Águilas Doradas son los otros equipos en Colombia que han tenido en sus filas a Banguero. ¿Extenderá su vínculo con Millonarios? Se vienen días clave.

También fue Capera el que mencionó que Millonarios avanza en las renovaciones de su goleador estrella, Leonardo Castro, y uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va del semestre: el defensor Jorge Arias. El acuerdo con este último se daría primero que con el atacante.

El presente de Millonarios

Sin torneo internacional por disputar, y con la eliminación en Copa BetPlay ya consumada, Millonarios centra sus esfuerzos en levantar el panorama por Liga BetPlay.

Luego de 13 fechas, los embajadores se estancan en el puesto 15 de la tabla de posiciones con 14 unidades. Están a cinco del octavo (Alianza F.C.) que ostenta 19 puntos. La expectativa está en si el embajador logra clasificar a cuadrangulares.

Millonarios vuelve a perder en Liga BetPlay.
Millonarios afronta una de sus peores campañas en los últimos años. | Foto: Colprensa - Richard Dangond

La última vez que Millonarios no clasificó a rondas finales de Liga BetPlay fue en 2020. A partir del primer semestre de 2021, y hasta mediados de 2025, el FPC ha tenido al albiazul peleando por la estrella.

Millonarios F. C.Danovis BangueroHernán TorresfpcLiga Betplay

