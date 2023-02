Nada de azul: filtran el raro uniforme que usará Millonarios en su debut por Copa Libertadores

Llegó el momento del debut para los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Curiosamente, ambos lo harán en la misma ciudad y en el mismo estadio, aspecto que ha provocado alarma en las autoridades de Ecuador por posibles enfrentamientos que se presenten en carretera o en espacios aledaños al escenario deportivo.

Independiente Medellín jugará este miércoles 22 de febrero frente a El Nacional a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), mientras que Millonarios hará lo propio visitando a Universidad Católica el jueves 23 a las 7:00 p. m. Las series se definirán la próxima semana en el Atanasio Girardot y El Campín respectivamente, lo que deja a los representantes de la Liga Betplay como favoritos a avanzar a la fase 3.

Además de los posibles problemas de orden público que se puedan generar en torno a los encuentros a disputarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado, casa de Liga de Quito, a Millonarios le tocó buscar soluciones para elaborar su uniforme, pues los colores que recientemente presentó el rival no favorecen al cuadro bogotano.

Los tres uniformes de Universidad Católica para la temporada 2023 - Foto: Instagram @ucatolicaec

Conmebol es bastante rigurosa con la diferencia de los clubes en camiseta, pantaloneta y medias, tema que hace aún más complicado el trabajo para los encargados de la utilería. Al no poder usar el azul habitual, la otra solución era el blanco con tonos grises, pero tampoco está permitido por la combinación de colores de Universidad Católica.

En ese orden de ideas, al equipo embajador solo le queda la solución de usar camiseta naranja, como lo hizo en la gira por Estados Unidos, pero en vez de pantaloneta blanca lo hará con negro para toda la parte inferior, incluyendo las medias.

Esta combinación no ha caído nada bien en los aficionados más tradicionalistas, que exigen respuestas de la marca patrocinadora para no haber previsto esta situación. No obstante, los jugadores están cómodos con el cambio y no creen que vaya a influir en su desempeño sobre el campo de juego, más allá de una vista extraña por los colores que tradicionalmente los han acompañado.

Millonarios vs Hertha Berlín el pasado miércoles 11 de enero. - Foto: Tomada de la cuenta oficial en Twitter: @HerthaBSC_ES

Copa Libertadores: objetivo principal

Millonarios viajó a Ecuador con la consigna clara de repetir lo que ha hecho hasta ahora en la Liga Betplay y conseguir un resultado positivo que le permita sentenciar la serie el próximo jueves en Bogotá.

Alberto Gamero, técnico albiazul, ya demostró que su idea no sufre por la ausencia de jugadores, por lo que ya está probando variantes a las bajas del lateral derecho Israel Alba, el volante Larry Vásquez y el delantero Fernando Uribe, que todavía no ha jugado ni un solo minuto en el semestre por la lesión muscular que sufrió en plena pretemporada.

Afortunadamente, para el cuerpo técnico, recuperarán a Macalister Silva y Daniel Cataño, dos de los ausentes el sábado pasado ante Jaguares (2-1) por sanción. Maca tenía pendiente el cumplimiento de una roja frente a Santa Fe en los cuadrangulares del año pasado y Cataño fue castigado con tres fechas por haberle devuelto la agresión a un hincha del Tolima en el polémico partido suspendido de la semana anterior.

La lista de viajeros de Millonarios hacia Quito, Ecuador - Foto: Millonarios FC

Junto a ellos dos, el que se perfila a ser titular es Óscar Cortés, figura de la Selección Colombia Sub-20 y autor de un doblete frente a Jaguares el fin de semana.

Cortés se ganó los halagos de Gamero posterior a ese juego y de paso obligó a Millonarios a declararlo intransferible para evitar que las ofertas que llegaron los dejen sin otra pieza clave para el ataque. “El momento de Cortés es personal, para él, pero para nosotros también es importante que nos dé una mano y que esté con esa humildad que se le ve. Tenemos que darle tareas, enseñanzas y que crezca. Es un momento brillante para él. Que nos ayude a lograr el objetivo del título”, declaró el técnico ante la noche soñada de su dirigido ante los cordobeses.