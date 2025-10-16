En la última doble fecha de amistosos FIFA rumbo al Mundial United 2026 no estuvieron varios de los habituales citados por Néstor Lorenzo.

Uno que llamó poderosamente la atención por su ausencia fue Jorge Carrascal, quien cambió de aires y salió de Rusia, para firmar con Flamengo de Brasil.

Jorge Carrascal es jugador de procesos de Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Este movimiento del jugador tenía la intención de estar en una liga de mayor competitividad, a la par que permanecía más cerca para los posibles llamados de la Tricolor.

Su permanencia en Rusia por varios años le dio la experiencia de tener que hacer desplazamientos sumamente extensos para llegar a Barranquilla, donde suele concentrar Colombia.

Si bien se creía que con su movimiento más se iba a asentarse entre las listas de Lorenzo; fue todo lo contrario.

En la última convocatoria para los juegos ante México y Canadá, el volante sufrió una borrada que no tuvo explicación alguna.

Junto a Jhon Córdoba y Jhon Arias, el creativo en mención también vivió el desplante de parte del seleccionador nacional.

Aunque esto pudo haber afectado de alguna forma a ‘Carrasca’, este lo que hizo fue sacar fuerzas para elevar su nivel, que cada día convence más en Brasil.

Ya va una seguidilla de compromisos en donde Jorge ha sido figura de los suyos, al punto que ha quitado protagonismo a un fijo como Giorgian De Arrascaeta.

Jorge Carrascal se acopla cada vez mejor a Flamengo de Brasil | Foto: Getty Images via AFP

Su entrenador, Filipe Luis, ha sido el primero en reconocerle al colombiano que está haciendo bien las cosas.

En la noche del pasado miércoles, Carrascal estuvo en la victoria a domicilio de los suyos frente a Botafogo por 0-3.

Fue un juego que, a pesar de no tenerlo como titular, lo vio brillar en los 17 minutos que estuvo en campo.

Ese corto tiempo en el juego le fue suficiente para acumular una asistencia, y la calificación nada despreciable de 7.6 puntos.

Con su pase a Gonzalo Plata en el minuto 80, el Mengao sentenció una victoria que les permitió seguir de cerca en la lucha por el Brasileirao ante Palmeiras.

Como se mencionó anteriormente, el entrenador del cafetero es uno de los que más llena de elogios al jugador de Selección Colombia.

Esta vez no fue para nada la excepción al decir en rueda de prensa: “Ya conoces a Carrascal y ves su calidad en sus partidos. Es un jugador muy diferente y especial”.

“El equipo se beneficia de él, del rendimiento de Luiz Araújo, de lo que hicieron Pedro y Arrasca. El equipo se beneficia de este momento de confianza”, suma de los puntos altos que tiene en su plantel.

“Cleiton fue una opción para el entrenador porque decidí traer a João, que regresaba de la selección nacional”, terminó mencionando a otros.

Metiendo presión para volver a Selección

Con 10 partidos a cuestas en Flamengo ya se puede hacer un balance claro de cómo le ha caído el cambio de país a Carrascal.