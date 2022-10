“No se hagan ilusiones algunos”: Carlos Antonio Vélez aclara el tema de su supuesto retiro

Un video de hace varios años fue el detonante de los rumores sobre la cercanía del retiro de Carlos Antonio Vélez. Para ese entonces el periodista manifestaba que ya tenía claro el día de su despedida, aunque solo avisaría 24 horas antes de hacerlo público ante los espectadores.

Tal fue la repercusión de dicho material, que el periodista salió a aclararlo todo en su columna de ‘Palabras Mayores’ transmitida a través de Antena 2 este jueves (6 de octubre). “Se desfasaron por lo menos en un quinquenio, no sé, más o menos. Me sorprendió esta mañana cuando leí que dizque me iba a retirar”, señaló de manera tajante.

“No he pensado en irme, no se hagan ilusiones algunos. Algún día será, pero esa fecha la voy a poner yo y no será pronto. Tranquilos que de todas maneras yo les aviso, a no ser que el de arriba disponga otra cosa”, reiteró.

Aunque el video fue publicado por varias cuentas en redes sociales, Vélez se refirió específicamente al artículo de SEMANA que revivía dichas declaraciones. “Claro que me voy a ir, lo que no sé es cuándo. Todavía no le he puesto fecha”, sentenció.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista también había hecho un comentario al respecto de su eventual retiro. “Claro que me voy a ir… pero aún no tengo fecha en el calendario y por si acaso... ¡seré yo quién la ponga! La pila está bien recargada”, fueron las palabras del comunicador.

Carlos Antonio actualmente trabaja para Antena 2 y Win Sports - Foto: Captura de pantalla Win Sports

SEMANA contactó directamente a Carlos Antonio y recibió de primera mano su versión sobre los años que le quedan detrás de los micrófonos. “Estoy en el mejor momento de mi carrera”, respondió el comentarista deportivo al respecto de una fecha que todavía ve bastante lejos.

“Estoy estudiando, preparándome y actualizándome”. “No lo hago para irme, me iré el día que es... y no antes”, completó.

Actualmente, Vélez hace parte del staff de comentaristas deportivos del canal Win Sports, haciendo apariciones constantes en las transmisiones de los partidos del fútbol profesional colombiano. Al tiempo conduce el programa radial ‘Planeta Fútbol’, mismo nombre con el que bautizó al programa debate que se emite en Win durante las fechas en las que la Selección Colombia tiene acción.

De hecho, el miércoles estuvo comentando el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe, que terminó 3-2 con una espectacular remontada del conjunto cardenal.

En este 2022, Vélez ha recibido algunas distinciones por su trayectoria en los medios. De manos del expresidente Iván Duque, recibió el premio Manuel Murillo Toro, Primera Clase en Oro debido a sus 50 años de carrera profesional, además de la medalla al Mérito de las Comunicaciones por su aporte a este sector durante esas cinco décadas.

Felicitaciones a ⁦@velezfutbol⁩ por esta importante distinción del gobierno colombiano. Sus amigos y compañeros en ⁦⁦@rcnradio⁩ ⁦@Antena2RCN⁩ nos sentimos complacidos y orgullosos. pic.twitter.com/YdVB1IfAbb — Henry Jiménez (@BochaJimenez) July 6, 2022

RCN, canal en el que estuvo durante muchos años, también le otorgó una distinción por su experiencia en el ámbito deportivo con el Micrófono de Oro. “Muy agradecido con la junta directiva de RCN Radio y su presidente, el doctor Fernando Molina, quienes me distinguieron con el Micrófono de Oro por mis primeros 50 años”, dijo en marzo pasado, minutos después de recibir el galardón que comparte junto a otro ‘peso pesado’ del periodismo deportivo, ‘Paché' Andrade, a quien ya se lo habían dado en el mes de febrero de este mismo año.

De esta manera queda más que claro que Carlos Antonio Vélez todavía no piensa en el retiro y, cuando lo haga, lo comunicará sin problemas a la gran cantidad de seguidores que ha recogido a través de ese medio siglo al servicio de los medios.