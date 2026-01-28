Deportes

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

Este miércoles se podría ver reaparecer al Tigre en el balompié de Colombia. Desde las 8:30 p.m. rodará el balón en el estadio Departamental Libertad.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 6:59 p. m.
Deportivo Pasto vs. Millonarios, por la fecha 3 de Liga BetPlay 2026-I
Deportivo Pasto vs. Millonarios, por la fecha 3 de Liga BetPlay 2026-I Foto: @DeporPasto y Colprensa

Millonarios visita el estadio Departamental Libertad, de Pasto, para intentar lograr allí su primera victoria del semestre en la Liga BetPlay.

Una expectativa alta genera la primera convocatoria de Radamel Falcao García en el grupo de convocados que viajaron a la sede del juego. También están como novedades Andrés Llinás, así como el goleador Leonardo Castro.

Hernán Torres transita por la cuerda floja luego de caer con Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, respectivamente, durante las dos primeras fechas del rentado local. Ante Pasto hay una gran oportunidad de tomar un aire, pues luego las fechas que se avecinan serán contra equipos de renombre en el FPC.

ogotá. Septiembre 06 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 10, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Hernán Torres tambalea como técnico de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

A la altura de la fecha 3, y tras haberse jugado algunos partidos el martes, Millonarios es uno de los coleros. Sin ningún punto sumado en dos jornadas, se ubica en la casilla 18, solo por encima de Alianza y Chicó.

Si bien el Tigre está en la concentración junto a sus compañeros, parece poco probable que vaya a ser de la partida ante el cuadro nariñense. Aunque en la pretemporada se le vio sumar minutos en el amistoso con Boca Juniors, la pareja de ’9′ que usaría el DT Torres sería con Castro y el internacional Contreras.

Para infortunio de los azules, a Pasto no fueron David Mackalister Silva, ni Alex Moreno Paz, ambos fuera de la convocatoria tras conocerse las lesiones que sufrieron luego del partido del fin de semana con Junior en Bogotá.

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

“Millonarios FC informa que los jugadores David M. Silva y Alex Moreno Paz, terminado el partido vs. Junior, presentaron molestias en los aductores, situación que los inhabilita para el juego contra el Pasto", comunicó el club.

“Se está a la espera de las imágenes diagnósticas que definirán el tipo de lesión de cada jugador. David M. Silva y Alex Moreno Paz ya se encuentran en trabajo de recuperación”, aseveraron del proceso de recuperación.

Así las cosas, y con lo que le queda a disposición a Millonarios, el once titular que saltaría al campo tendría a: Novoa; Sarabia, Moreno, Arias, Banguero; García, Ureña; Quintero, Angulo, Castro, Contreras.

Millonarios sumaría un nuevo jugador desde Europa para completar la lista de 25 de cara al 2026
Millonarios en una de sus últimas prácticas antes de enfrentar al Pasto. Foto: @MillosFCoficial

Con un mucho mejor semblante saltará al campo Pasto en la noche del miércoles. Ser uno de los equipos con puntaje perfecto en el arranque de la temporada lo mantiene tranquilo, además de no contar con bajas para el juego de la fecha 3.

En las salidas ante Independiente Medellín y Águilas Doradas, a los dirigidos por Jonathan Risueño se les vio un buen rendimiento. En ambos partidos fueron vencedores por la mínima diferencia, pero eso fue suficiente para acumular las dos primeras victorias del campeonato.

Este miércoles, ante la posibilidad de amargar a Falcao en su regreso a Colombia, Deportivo Pasto pondría su equipo de gala, donde hay varios futbolistas veteranos que ya cuentan con una experiencia amplia en juegos de este calibre: Banguera; Gil Velasco, Cano, Garavito; Caicedo, Mancilla, Chávez; Estupiñán, Córdoba, Micolta.

Hora y canal para ver en vivo a Falcao

  • Deportivo Pasto vs. Millonarios
  • Fecha 3
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Canal: Win Sports

