Paulo Autuori en Atlético Nacional: ¿Cuándo será el debut en su segundo ciclo?

El entrenador brasileño Paulo Autuori, bicampeón de la Copa Libertadores, volverá a dirigir al Atlético Nacional de Medellín, según anunció el club colombiano este lunes.

“¡Bienvenido Paulo Autuori!”, publicó el vigente campeón de Colombia en Twitter junto a fotografías del director técnico de 66 años.

“Será presentado el 13 de octubre (...) para iniciar así se segundo ciclo en el campeón del fútbol colombiano”, agregó el equipo en un comunicado.

Autuori ya había dirigido al “verde de la montaña” entre 2018 y 2019, aunque se marchó tras seis meses en el cargo por malos resultados.

El dos veces campeón de la Copa Libertadores - con Cruzeiro en 1997 y Sao Paulo en 2005 - y de un Mundial de Clubes con el “tricolor paulista” (2005), llega al banquillo de Atlético Nacional a un mes de la salida de Hernán Darío Herrera.

Pedro Sarmiento, exasistente de Herrera, dirigía al 17 veces campeón de Colombia como interino y su último compromiso será el de la fecha 17 ante Once Caldas, programado para jugarse en el estadio Palogrande de Manizales desde las 8:05 p.m.

Así las cosas, de inmediato se visualiza entonces que si el ahora ex técnico Sarmiento cumplirá su ciclo el próximo 13 de julio, el debut para el brasileño podría llegar el partido siguiente del calendario de los verdes, que según el fixture sería frente a Deportivo Pereira.

Hasta el momento, el horario de dicho duelo no se ha confirmado por completo, ya que Dimayor deberá hacerlo en los próximos días viendo cómo vaya dándose el transcurrir de cada fecha de aquí hasta ese momento y el segundo duelo, último ya en el todos contra todo pero primero de él en el Atanasio Girardot, sería ante Equidad en la última fecha de torneo en su fase regular.

Las opiniones tras el anuncio han estado divididas, pues entre la especulación se pensaba que otro nombre llegaría, sin embargo, la mayoría de los seguidores verdes acertada la decisión de cara a la Copa Libertadores 2023, donde ya están clasificados gracias al título del Apertura 2022.

¿Por qué terminó el primer ciclo?

Las principales causas de su salida fueron las tres eliminaciones sufridas en menos de seis meses. La primera fue en el finalización 2018, cuando un empate (2-2) frente a Leones los dejó fuera de la fiesta de los ocho, fracaso que se le adjudicó al cuerpo técnico anterior y no propiamente al de Autuori.

Pero en el arranque de 2019 se llevaron el golpe de ser eliminados en la fase 3 de la Libertadores a manos de Libertad (Paraguay), un resultado que ya empezaba a complicar las cosas para el DT. El detonante fue en la Copa Sudamericana de ese mismo año, cuando Fluminense los goleó 4-1 en el partido de ida de la segunda ronda y allí el estratega separó sus caminos de la institución antioqueña hasta hoy, cuando vuelve a ser nombrado para una revancha que tendrá como objetivo principal volver a ser protagonistas a nivel continental.

Paulo Autuori dirigió 29 partidos con Atlético Nacional entre 2018 y 2019 - Foto: Getty Images

Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, el brasileño dirigió un total de 29 partidos, de los cuales fueron 10 ganados, 10 empatados, 9 perdidos para un pobre rendimiento de apenas el 46 %, lejano de los números que necesita un equipo como Atlético Nacional.

A su favor, Autuori estuvo en una época complicada por el fallo del TAS que les impidió contratar jugadores hasta que no resolvieran la pugna con Cortuluá por el pase de Fernando Uribe. Al no poder contratar los jugadores que tenía en mente para su proyecto, los resultados no se dieron y por ende fue destituido a mediados del apertura, dejando su lugar para Restrepo.

*Con información de la AFP.