Paulo Autuori explotó por la ‘arrogancia’ de sus jugadores en el duelo contra Alianza: “No lo acepto”

Atlético Nacional dejó pasar la oportunidad de oro que tuvo en su casa para ser el líder del grupo A en la Liga Betplay. Ante Alianza Petrolera, el equipo de Autuori cedió dos puntos que lo tiene en la tercera casilla, a tres del líder.

Ante esto, el técnico verdolaga fue bastante crítico con su equipo, que no pareció encontrar su juego durante los primeros minutos del partido, algo que fue catastrófico, pues en ese lapso Alianza marcó.

“El rival estaba más rápido y más fresco. Creo que nosotros empezamos el partido de nosotros de manera arrogante. Les dije que no podíamos hacer eso. Es una mala actitud en 19 minutos y después volvimos a ser lo que somos”, dijo en rueda de prensa posterior al duelo.

“Cuando el juego se paró se los dije a los jugadores: tenemos que ser como camaleones, adaptarnos y cambiarnos de acuerdo al contexto del juego. El juego necesitaba competencia”, agregó.

El partido entre verdolagas y petroleros se jugó en medio de un aguacero en Medellín. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

Adicional a esto, el entrenador brasileño acusó el cansancio de sus jugadores que a mitad de semana tuvieron acción por Copa Libertadores en su visita a Perú para medirse con Melgar.

“La mirada de la hinchada es simplista porque es el momento y es normal. Nosotros llegamos de un viaje muy largo y de un partido en el que estuvimos más de 40 minutos con uno menos. Un desgaste innecesario. Y hoy jugamos en una cancha pesada por la lluvia. Tuvimos que remontar y hacer un esfuerzo más. Este equipo está dando una respuesta muy buena en todos los niveles, especialmente en el tema físico”, aseguró.

Finalmente, Autuori felicitó a Alianza, equipo que estuvo cerca de llevarse la victoria del Atanasio. “Felicitar a Alianza por el partido que ha hecho. Sacaron provecho de los seis días que tuvieron para estar más frescos. Eso quedó claro, estaban más rápidos en algunas situaciones y también sacaron provecho de los minutos en que no tuvimos la actitud necesaria”.

“Los resultados no se controlan, el rendimiento sí. No puedo aceptar que se tiren 19 minutos a la basura. Ahí cometimos el error, pero tenemos claridad para entender lo que cometemos. Después de que se reanudó el partido hasta el final, me sentí orgulloso de mis jugadores porque pelearon de manera muy clara”, finalizó.

Nacional no pudo con Alianza Petrolera y se complica en el grupo A. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

Por ahora, Nacional deberá recomponer fuerzas para afrontar la tercera fecha del cuadrangular A ante Águilas Doradas, uno de los llamados a pelear por el cupo a la final, pero que no ha podido triunfar en dos fechas.

Ambos equipos ya saben lo que es medirse en el Atanasio. En aquella oportunidad, el duelo por la fecha 2 del todos contra todos terminó con un pálido 0-0.

Programación fecha 3

Grupo A

Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera

1 de junio, 6:15 p. m.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

1 de junio, 8:30 p. m.

Grupo B

Boyacá Chicó vs. Medellín

31 de mayo, 6:15 p. m.

América vs. Millonarios

31 de mayo, 8:30 p. m.