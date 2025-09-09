Periodista venezolano lanza delicada acusación contra la Selección Colombia: “Están aterrorizados”

La Selección Colombia calienta motores para su último partido en las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026.

Aunque la Tricolor ya tiene su tiquete asegurado para la cita orbital, se llevará las miradas del continente al enfrentar a Venezuela, en Maturín.

La Vinotinto pelea junto a Bolivia por entrar en puestos de repechaje. Una victoria les permitiría a los venezolanos avanzar por primera vez en su historia a dicha instancia, por eso, agotaron la boletería disponible para el compromiso ante Colombia.

Venezuela no sabe lo que es perder como local en este proceso mundialista. Su balance, a falta de una fecha, es de cuatro victorias y cuatro empates en el Estadio Monumental de Maturín.

Las acusaciones de Álex Candal

Sobre ese invicto, se aferra la ilusión del país vecino, que espera terminar las eliminatorias con una victoria ante Colombia, con todo lo que eso significa por el contexto político y deportivo.

Álex Candal, periodista venezolano de DSports, expuso el plan que debería seguir el equipo de Fernando Batista y lanzó fuertes acusaciones contra la Selección Colombia.

“Atentos, Colombia va a salir a perder tiempo y a provocar. No caigan en provocaciones. No hagan faltas cerca del área, ni faltas peligrosas que puedan comprometer con tarjetas porque ellos van a buscar ese tipo de jugadas”, señaló al aire.

Candal continúo: “Si marcamos el primer gol, bajamos los decibelios y buscamos el segundo con calma. Si nos marcan a nosotros, no pasa nada, vamos a marcar el empate inmediatamente. Desde el primer minuto hay que salir a morir”.

“Hay que buscar el gol, el resto va a llegar por sí solo. Ellos están atemorizados, están aterrorizados y eso lo tienen que saber ustedes”, completó.

El periodista venezolano se mostró confiado de poder lograr la victoria e incluso destacó lo que pasaría en la tabla de posiciones más allá de obtener el cupo a repechaje.

“¿Sabes qué es lo peor? Vamos a ganar y vamos a quedar a cuatro puntos otra vez. ¿Sabes qué es doloroso? Que Venezuela te gane y quede a cuatro punticos nada más”, sentenció.

MENSAJE PARA LOS JUGADORES DE VENEZUELA ➡🇻🇪



🗣 @Alex_candal y su arenga final para la Vinotinto que buscará el puesto de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Colombia.#FútbolTotal pic.twitter.com/o0NIgZ3VlA — DSPORTS (@DSports) September 8, 2025

Un cupo, dos interesados

Lo cierto es que la Selección Colombia juega con la tranquilidad de haberse clasificado prematuramente a la Copa del Mundo, mientras Venezuela necesita del resultado y luego tendrá que ganar el repechaje intercontinental para convertirse en uno de los 48 participantes.

Ahora mismo, la Vinotinto se encuentra en la séptima casilla de las eliminatorias sudamericanas con 18 puntos, producto de 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Bolivia, su rival directo en la tabla, está octavo con 17 unidades y enfrentará a Brasil en El Alto, a más de 4000 metros de altitud.

Si Venezuela le gana a Colombia, obtendrá el cupo sin importar lo que suceda en territorio boliviano.